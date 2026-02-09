Otthonában csapott le a halál – Füstmérgezés végzett a férfival

Hírlevél
27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egy száz négyzetméteres családi ház hálószobájában csaptak fel a lángok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A tűz során keletkezett füst egy hatvanas éveiben járó férfi halálát okozta.
cserépkályhakatasztrófavédelemmacskahalálos tűzesetelhunytholttestfüstmérgezéshaláltragédiacsaládi ház

Hétfőn dél körül a katasztrófavédelemhez érkezett riasztás a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található Piricséről, ahol egy férfi holttestét és egy korábban már kialudt tűzet fedeztek fel – írta a Szon.hu.

A tűz a hálószobában keletkezett, a cserépkályha mellett felhalmozott tűzifa lángolt fel
Forrás: Katasztrófavédelem

A cserépkályha mellett keletkezett a tűz

A Bélteki utcában található családi házban a hálószobában lobbant fel a láng, amelyet a cserépkályha mellett felhalmozott tűzifa gyújtott meg. 

A tűz rövid időn belül kialudt még a tűzoltók kiérkezése előtt, de a füst végzett a férfival és a macskájával is.

A tüzet valószínűleg egy kipattanó szikra okozta, de a pontos keletkezési körülményeit a tűzvizsgálat fogja tisztázni.

A hasonló balesetek megelőzése érdekében a fát mindig legalább másfél méterre kell elhelyezni a fűtőeszköztől. A kályha ajtaját kizárólag a fa behelyezésekor szabad nyitva tartani. Emellett érdemes füstérzékelőt felszerelni, amely a tűz keletkezésekor azonnal riaszt, így idő nyílik az oltásra vagy az épület elhagyására.

 

 

