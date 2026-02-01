Hírlevél
láng

Robbanásveszély Jászapátin, több egység vonult a helyszínre

Vasárnap délelőtt tűz ütött ki Jászapátin, a Róka utcában, ahol egy melléképület kapott lángra. A gyors és profi tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a lakóház és az ott élők sérülés nélkül megúszták a veszélyt.
Vasárnap a délelőtti órákban riasztották a tűzoltókat Jászapátira, miután a Róka utcában egy melléképületben csaptak fel a lángok. Az esethez a jászberényi hivatásos tűzoltói egységek mellett a jászkiséri önkormányzati tűzoltók, valamint a helyi önkéntes tűzoltók is kivonultak – írta a Szoljon.hu.

A tűzoltó egységek gyors beavatkozása akadályozta meg a lángok továbbterjedését
A tűzoltó egységek gyors beavatkozása akadályozta meg a lángok továbbterjedését
Forrás:  Getty Images / Illusztráció

A tűz oltása közben gázpalackokra bukkantak a tűzoltók az égő épületben

A beavatkozás során a tűzoltók megbontották az épület fedélszerkezetét, majd két vízsugár segítségével fékezték meg a tüzet. A lángok nem érték el a lakóházat.

Az oltási munkálatok közben két gázpalackot is eltávolítottak az égő épületből, ezzel elhárítva egy esetleges robbanás veszélyét. A tűzeset során senki nem sérült meg.

 

 

