Robbanásveszély Jászapátin, több egység vonult a helyszínre

Vasárnap délelőtt tűz ütött ki Jászapátin, a Róka utcában, ahol egy melléképület kapott lángra. A gyors és profi tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően a lakóház és az ott élők sérülés nélkül megúszták a veszélyt.
Vasárnap a délelőtti órákban riasztották a tűzoltókat Jászapátira, miután a Róka utcában egy melléképületben csaptak fel a lángok. Az esethez a jászberényi hivatásos tűzoltói egységek mellett a jászkiséri önkormányzati tűzoltók, valamint a helyi önkéntes tűzoltók is kivonultak – írta a Szoljon.hu.
A tűz oltása közben gázpalackokra bukkantak a tűzoltók az égő épületben
A beavatkozás során a tűzoltók megbontották az épület fedélszerkezetét, majd két vízsugár segítségével fékezték meg a tüzet. A lángok nem érték el a lakóházat.
Az oltási munkálatok közben két gázpalackot is eltávolítottak az égő épületből, ezzel elhárítva egy esetleges robbanás veszélyét. A tűzeset során senki nem sérült meg.
