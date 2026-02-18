Tűzoltók és mentők rohantak egy nyíregyházi üzemhez

Hatalmas lángokkal égett egy épület a nyíregyházi Borbányán szerda késő délután, amihez azonnal riasztották a tűzoltókat, de a mentőket is. A tűzoltók gyors beavatkozására volt szükség, hogy megfékezzék a pusztító tűzet – írta a Szon.hu.

Tűz keltett pánikot egy nyíregyházi üzemben

Fotó: Bordás Béla/Szon.hu

Hatalmas erőkkel küzdenek a tűzoltók

Hatalmas füstoszlop és magasra csapó lángok jelezték szerda késő délután, hogy kigyulladt egy nyíregyházi üzemcsarnok tetőszerkezete a Bogyó utcában. A borbányai épület kupolája és a szigetelőanyag kapott lángra, amihez a város hivatásos tűzoltói összesen hat egységgel vonultak a helyszínre.

A katasztrófavédelem irányítása mellett a rajoknak sikerült bejutniuk a füsttel telített csarnokba, ahol megkezdték a tető megbontását és a megolvadt elemek hűtését.

Bár a lángok az üzem jelentős részét veszélyeztették, senki sem sérült meg a pusztító tűz során. A lángok megfékezéséről készült képeket ide kattintva tekinthetik meg.

