„Tehetetlenek voltak a tűzoltók!” – megszólaltak a budakeszi tűzvész szemtanúi

Péntek hajnalban a szirénák hangja törte meg Budakeszi csendjét. A Zichy Péter utcában egy munkásszállóként működő sorház egyik lakásában csaptak fel a lángok nem sokkal fél három után, és percek alatt az egész épület pokollá változott a tűztől – írta a meg a Bors.

A Zichy Péter utcai sorházban kitört tűzvészben a tetőszerkezet leégett, és egy gázpalack is felrobbant

Fotó: Győri Ottília Facebook-oldala

A szomszédok az ablakból nézték a pusztító tűzvészt

A tetőszerkezet szinte teljes egészében lángra kapott, majd beszakadt. A tűz terjedését egy felrobbanó gázpalack is súlyosbította. A bent élőknek semmire sem maradt idejük, nem tudták megmenteni a dolgait: pizsamában, papucsban, sokan szó szerint üres kézzel rohantak ki az utcára.

Összesen 47 embert kellett kimenekíteni az égő házból. Közülük 27-en abból az épületrészből jutottak ki, amely már teljes terjedelmében égett, amikor a tűzoltók megérkeztek.

A szemközti ház lakói az ablakból nézték végig a tragédiát. Fodor Sándor a szirénákra ébredt.

Ekkor mentünk át a lakás másik felére, kinéztünk az ablakon és láttuk, hogy lángokban áll minden. Rettenetes látvány volt, nagyon megviselt minket... Három tető égett szinte egyszerre. Később a kisunokám hívott fel, hogy hallotta a hírekben, hogy a mi utcánkban volt a tűz. Nagyon aggódott miattunk"

– mondta a Borsnak. Braun Lászlóné néhány lakással odébb lakik Sándortól. Ő és az unokája hajnali négy körül riadtak fel.

Az unokámmal néztük, ahogy ég a hotel. Ő nagyon megijedt. Megviselte a dolog. Ő még csak 12 éves. Mindkettőnket nagyon megrázott, ami történt"

– mesélte az asszony. Egy másik szomszéd, Alfréd szerint a faszerkezet miatt esély sem volt gyors beavatkozásra.

Tehetetlenek voltak a tűzoltók! Az egész faszerkezet égett. Én már itt laktam, amikor építették azokat a házakat. Tudtam, hogy veszélyes… Hiába jött egyre több tűzoltóautó, egyszerűen nem lehetett gyorsan megfékezni a tüzet"

– fogalmazott.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta, hogy amikor a tűzoltók megkezdték a munkát, akkor már mintegy 200 négyzetméteren égett az épület felső szintje és a teteje. Azonnal megkezdték az oltást, és sikerült megakadályozniuk, hogy továbbterjedjenek a lángok. Aztán a leszakadt födém alatti átvizsgálás során három holttestet találtak. Az épületben több gázpalackot tároltak, amelyek közül egy felrobbant. A budakeszi tűzvész négy ember életét követelte, mivel a kórházban még egy sérült meghalt. Több embert még ápolnak. A tragédia körülményeit mindig vizsgálják.