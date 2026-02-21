Megdöbbentő felvétel kering a neten egy robogós magyar nőről – videó

Hírlevél
Vádat emeltek az ellen a nő ellen, aki a robogójával szándékosan az igazságszolgáltatás épületének hajtott. A letartóztatásban lévő elkövető a kihallgatásán is agresszíven viselkedett, majd az interneten közzétett videókban életveszélyesen megfenyegette azokat, akik képviselik az ügyészség vádját.
Súlyos vádakkal néz szembe az a nő, aki ellen kábítószer-kereskedelem és hivatalos személy elleni erőszak miatt indult eljárás. Már a gyanúsítotti kihallgatásán is agresszív volt, de aznap este még a robogójával is megpróbált betörni az épületbe, miután dühében nekihajtott a bejáratot védő szegélykőnek. Azt mondta, bosszút akart állni az ügyészség munkatársain – írta meg a Blikk.hu.

Robogóval akart betörni az ügyészségre a feldühödött nő
Robogóval akart betörni az ügyészségre a feldühödött nő
Fotó: Magyarország Ügyészsége/Facebook 

Miután megpróbált betörni az ügyészségre, élő adásban fenyegetőzött

A balhés nő nem érte be a helyszíni agresszióval: miután robogójával megpróbált betörni az épületbe, a közösségi médiában egy másfél órás élő közvetítés során tovább szidta és életveszélyesen megfenyegette az eljáró hatóságokat.

A büntetett előéletű nő ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat a Fővárosi Nyomozó Ügyészség.

A robogós drogdíler nőnek tehát bíróság elé kell állnia, akárcsak az egyik budapesti HÉV megállóban elkövetett brutális támadás elkövetőinek. Az ő esetükben is felmerült a kábítószer-kereskedelem gyanúja, amúgy kis híján halálra vertek egy férfit.

 

