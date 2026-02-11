Lábbilincsben vezették a bíróság elé az unokázós csalókat – milliókat zsákmányoltak idős emberektől

Zsúfolásig megtelt tárgyalóterem és fokozott biztonsági intézkedések fogadták a vádlottakat kedd reggel Budapesten. Az unokázós csalók ügyében fegyveres őrök vezették be a férfiakat a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületébe – írja a Ripost.

Angliában csaptak le az unokázós csalók vezetőjére és a bandatagokra

Fotó: HTWE/ Shutterstock/Illusztráció/Ripost

Unokázós csalók a bíróság előtt, bilincsben

A tárgyalásra hatalmas tömeg gyűlt össze, nagyrészt a 21 tagú bűnszervezet vádlottjainak rokonai és ismerősei. A per a bizonyító erejű telefonbeszélgetések felvételeinek meghallgatásával folytatódott, amelyek kulcsszerepet játszanak a bizonyításban.

Hirtelen senki nem ismert senkit

A meghallgatások során meglepő fordulat történt: bár korábban kiderült, hogy a vádlottakat rokoni vagy baráti kapcsolatok fűzik össze, a telefonfelvételek után szinte mindenki tagadott. A bíró kérdéseire sorra érkeztek a válaszok: „nem emlékszem”, „nem tudom”, mintha a beszélgetések és a nevek egyszerre törlődtek volna.

Angliából irányították a bűnszervezetet

A nyomozás szerint a hálózatot Angliából szervezték. A budapesti rendőrök elfogatóparancsot adtak ki H. Ernő ellen, akit végül Angliában fogtak el, majd 2021. augusztus 18-án szállították haza Magyarországra. A 42 éves férfi három társával együtt irányította a 21 fős bűnszervezetet.

47 milliós kár idős áldozatoknál

A BRFK nyomozói minden elkövetőt azonosítottak és elfogtak. A bűnszervezet összesen 47 millió forintos kárt okozott idős embereknek, amelynek közel ötödét sikerült visszaszerezni a károsultak számára.

Egyszerű, de hatásos módszerrel csaptak le

A csalók véletlenszerűen, telefonkönyvből kiválasztott idős embereket hívtak fel, azt állítva, hogy rokonuk vagy unokájuk balesetet okozott, és azonnali pénzre van szükség. A pénzért mindig egy „ismerőst” küldtek, mondván, ők maguk nem tudnak elmenni érte. Az áldozatokat jellemzően angliai telefonszámokról keresték meg.

Azt mondták a csalók, hogy fogva tartják az unokát, a nagymama meg fizetett

Letartóztattak két szlovák állampolgárságú férfit, akik feltehetőleg csak bűncselekmények elkövetése miatt jártak át Magyarországra. Az unokázós csalók egy ózdi nagymamát is súlyosan, több millió forinttal károsítottak meg, mégsem emiatt buktak le a hatóságok előtt.