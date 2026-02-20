Az MTI beszámolója szerint előállítottak egy 54 éves nőt, aki kiadta a saját házát Fegyverneken egy nehéz helyzetben lévő anyának még 2024 elején. Abban egyeztek meg, hogy a bérlő havonta 120 ezer forintot fizet majd a lakásért. Később a fegyverneki uzsorás felajánlotta, hogy ennivalót is biztosít neki. Azt mondta, ráér később rendezni a tartozást, de közben mindent feljegyzett magának azért, hogy később ezt zsarolásra használhassa – írta az Mti.hu.

A fegyverneki uzsorás hónapokon át követelte a pénzt a kiszolgáltatott családoktól

Benyújtotta a számlát az uzsorás

2025 januárjára elszabadultak a számok: a nő már 1,6 millió forintot követelt az anyától az élelmiszerre hivatkozva. Azt is egyértelművé tette, hogy ha nem fizet, kirakja őt és a gyerekeit az utcára.

Az édesanya annyira megijedt, hogy végül több mint másfél millió forintot átadott neki.

A rendőrök szerint nem ez volt az első ilyen eset. A nő korábban három másik családot is hasonló módon szorongatott. Előbb lakhatást és ételt kínált nekik, majd sokkal több pénzt kért, mint amennyi jogos lett volna. Az áldozatok folyamatos félelemben éltek miatta.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság végül 2026. február 18-án lépett közbe. A nőt elfogták, majd kihallgatták, négyrendbeli uzsora és egy zsarolási ügy miatt kell felelnie. A hatóság őrizetbe vette és kezdeményezte a letartóztatását.

Nem csak Fegyverneken történt ilyen eset. Az ország másik felén is volt, aki a bajba jutott emberekből próbált meggazdagodni. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyik településén például egy uzsorás házaspár annyira messzire ment, hogy egy viszonylag kisebb kölcsönből végül elképesztő összeget követelt kiszolgáltatott áldozatától.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.