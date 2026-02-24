Nekiment a biztonsági őröknek a feldühödött vendégszurkoló, most bíróságon az ügy

A vendégszurkoló nem tudta higgadtan feldolgozni a mérkőzés végét és a lefújást követően olyan területre ment be, ahová nézőknek szigorúan tilos a belépés. A játéktér és a lelátók közötti sávban a biztonsági szolgálat azonnal intézkedett, ám a férfi nem volt együttműködő – írta az Ugyeszseg.hu.

Vendégszurkoló bántalmazta a biztonsági őröket

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

A vendégszurkoló agresszióról tett tanúbizonyságot

A felszólítás ellenére sem akart távozni, sőt az egyik biztonsági őrt meglökte, egy másikat pedig meg is ütött. A helyzet pillanatok alatt elfajult, így végül több őr közösen lépett közbe, lefogták a randalírozó drukkert, majd kivezették a stadionból.

Az eset akkora port kavart, hogy az ügy a hatóságokhoz is eljutott. A férfi ellen rendbontás miatt emeltek vádat, mivel erőszakkal tanúsított ellenállást a rend fenntartására irányuló, jogszerű intézkedéssel szemben.

Az ügyészség pénzbüntetést indítványozott, valamint azt is, hogy a férfit tiltsák el a Magyar Labdarúgó-szövetség által szervezett mérkőzések látogatásától. Hogy valóban hosszabb időre búcsút kell-e intenie a lelátóknak, arról a bíróság dönt majd.

