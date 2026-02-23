Vérbe fojtott vita: brutális buszsofőrverés Miskolcon – videón a támadás

Drámai jelenetek játszódtak le egy miskolci járaton három évvel ezelőtt. A buszsofőr-verés Miskolcon azért robbant ki, mert egy utasnak az elsőajtós felszállás során nem nyitotta meg sofőr a hátsó ajtót, ez miatt brutálisan rátámadt a járművezetőre – írta meg a Bors.

Brutálisan megverték a buszsofőrt Miskolcon

Fotó: Részlet a Tények videójából/Bors

A buszsofőr-verés Miskolcon: így történt a brutális támadás

A Tények beszámolója szerint az esetet biztonsági kamera is rögzítette. A felvételeken jól látható, hogy az utas többször előremegy a sofőrhöz, majd visszasétál a középső ajtóhoz, miközben egyre feszültebbé válik a helyzet.

Amikor a buszsofőr végül leszállt a járműről, hogy tisztázza a konfliktust, a vita azonnal tettlegességbe fordult. A támadás során a férfi teljes erővel rontott rá, az arcát és a fejét célozva ütötte. A buszsofőr hiába próbált védekezni, a támadó a földre kerülése után rugdosni kezdte.

A sértettnek betört az orra, több fogát kiverte az agresszív utas, a történtek pedig maradandó lelki nyomot is hagytak benne.

Évek óta retteg a támadó családjától

A tárgyaláson a buszsofőr megrendülten beszélt a történtekről. Kijelentette: semmilyen okot nem adott arra, hogy így bánjanak vele, és hozzátette, hogy azóta is fél a támadó családjától.

A vádlott ezzel szemben azzal védekezett, hogy szerinte nem ő ütött először. A bíróság azonban első fokon közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és súlyos testi sértés miatt 2 év 10 hónap szabadságvesztésre ítélte. A brutális támadást ITT tudja megtekinteni!

Az ügy a Miskolci Törvényszék elé került, ahol másodfokon enyhítették a büntetést. A jogerős döntés értelmében a támadónak 2 évet kell letöltenie a rácsok mögött.

