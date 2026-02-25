Egy férfi és fia verekedésbe keveredett kedden Újkígyóson, az utcán. A férfi összeveszett egy régi ismerősével, akivel már korábban is konfliktusa volt, a vita pedig elmérgesedett – írta meg a Beol.hu.

Az újkígyósi verekedés után a rendőrök nyomozni kezdtek, egy apa és fia ellen indult eljárás (illusztráció)

Fotó: : Getty Images

Egy kerékkulccsal sújtottak le verekedés közben

Az idősebb férfi hirtelen fogott egy kerékkulcsot és fejbe ütötte vele az illetőt, de a fia sem maradt ki a balhéból, ököllel ütötte, és meg is rugdosta az áldozatot.

A férfi olyan súlyosan megsérült, hogy orvosi ellátásra szorult. Apa és fia ellen súlyos testi sértés gyanúja miatt indított eljárást a Békéscsabai Rendőrkapitányság.

Egy másik ügyben szintén apa és fia próbálta erővel elrendezni a konfliktusát. Az áldozat az életéért küzdött, próbált elmenekülni. Végül életveszélyes állapotban találtak rá, miután a jeges folyóba ugrott a támadói elől.

