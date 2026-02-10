Életveszélyben a hegyen: vérnyomok vezettek a súlyosan sérült túrázóhoz

Február 3-án, kedden délután körülbelül 5 órakor két túrázó furcsa jelekre lett figyelmes a hegyoldalon. Vérnyomok vezették őket Jacque Tietjenhez, aki egy meredek, nagyjából 45 fokos lejtőn zuhant le. A nő eszméletlen állapotban feküdt, és komoly sérülései voltak – írta a Borsonline.hu.

Jacque Tietjen egyedül kirándult, amikor megcsúszott és lezuhant a hegyről, megmentői a vérnyomait követve találtak rá

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Vérnyomok a hegyen – a túrázó csodával határos módon élte túl a zuhanást

Jacque rutinos kalandor, aki sok nehéz túrát teljesített már élete során. Katherine, Jacque sógornője elmondta, hogy megmászta a Mount Everest alaptáborát, feljutott a Kilimandzsáróra és az Utah jelentős csúcsait is meghódította.

Továbbá hozzátette, hogy a nő már megszokta a nehéz terepet és a veszélyes helyzeteket.

Ez nem újdonság számára, már volt veszélyes helyzetekben. Ezrekre tehető a túrái száma, és ez volt az az egy alkalom, amikor valami ennyire rosszul sült el

– mondta Tietjen sógornője.

A helyszínről helikopterrel vitték a sebesült nőt a közeli kórházba. Az orvosok több agyvérzést, koponyatörést, arccsonttörést, valamint horzsolásokat és zúzódásokat állapítottak meg nála.

Február 6-án Jacque továbbra is altatásban és intubálva volt. Az orvosi csapat folyamatosan figyeli az agyi duzzanatot, amely eddig a biztonságos határokon belül maradt. A család optimistán tekint a gyógyulásra.

Miután a duzzanat lecsökken, Jacque előtt még mindig hosszú felépülési út áll, különösen az esetleges hosszú távú hatások és neurológiai károsodások felmérése terén. Tudjuk, hogy minden erejével küzdeni fog azért, hogy visszatérhessen a családjához és mindahhoz, amit szeret

– tette hozzá Katherine.

