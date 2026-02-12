Veszélyes vadállatokat tartott az udvarában egy keszthelyi család

Napokkal az akció előtt merült fel a gyanú, hogy egy keszthelyi családi házban és a kertben engedély nélkül tartanak állatokat, köztük gepárdra emlékeztető macskafélét, veszélyes vadállatokat is. Kedden a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei lecsaptak az illegálisan működtetett állattartó helyre, majd értesítették a rendőrséget.

A titkos állatkert lakói: védett, veszélyeztett és veszélyes vadállatok (mesterséges intelligenciával generált kép)

Védett, veszélyeztetett és veszélyes vadállatok is éltek a keszthelyi családdal

Az ellenőrzés során a házban, az udvaron és a melléképületekben is találtak állatokat, köztük védett, veszélyeztetett és közepesen veszélyes fajok egyedeit is.

A háznál többek között közönséges petyméket, szerválokat, muntyákszarvast, mosómedvéket, szurikátákat, selyemmajmokat, ritka papagájokat, valamint egy ormányos medvét tartottak.

A rendőrök elfogták és bevitték a kapitányságra a házban élő, 45 éves férfit, akit természetkárosítás gyanújával hallgattak ki a titkos állatkert miatt.

Az állatok egy részét a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, a többi elhelyezéséről és ellátásáról a természetvédelmi hatóság gondoskodott.

