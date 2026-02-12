Veszélyes vadállatokat tartott az udvarában egy keszthelyi család

Napokkal az akció előtt merült fel a gyanú, hogy egy keszthelyi családi házban és a kertben engedély nélkül tartanak állatokat, köztük gepárdra emlékeztető macskafélét, veszélyes vadállatokat is. Kedden a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakemberei lecsaptak az illegálisan működtetett állattartó helyre, majd értesítették a rendőrséget.
Védett, veszélyeztetett és veszélyes vadállatok is éltek a keszthelyi családdal
Az ellenőrzés során a házban, az udvaron és a melléképületekben is találtak állatokat, köztük védett, veszélyeztetett és közepesen veszélyes fajok egyedeit is.
A háznál többek között közönséges petyméket, szerválokat, muntyákszarvast, mosómedvéket, szurikátákat, selyemmajmokat, ritka papagájokat, valamint egy ormányos medvét tartottak.
A rendőrök elfogták és bevitték a kapitányságra a házban élő, 45 éves férfit, akit természetkárosítás gyanújával hallgattak ki a titkos állatkert miatt.
Az állatok egy részét a Fővárosi Állat- és Növénykertben helyezték el, a többi elhelyezéséről és ellátásáról a természetvédelmi hatóság gondoskodott.
Bajban van egy állat?
Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: