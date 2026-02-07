„Mennyi lesz?” – döbbenetes vesztegetési botrány az összevert Jázmin ügyében

Megdöbbentő részletek kerültek napvilágra a lőrinci focipályán történt tinédzserverekedésről, amelynek végén egy 14 éves lány került kórházba. A történet azonban itt nem ért véget, ugyanis Jázmin családja szerint a kórházban vesztegetés is szóba került, hogy ne tegyenek feljelentést – írta a Bors.

Nem elég, hogy brutálisan megverték a kislányt, bántalmazói a vesztegetés gyanúját is magukra húzták

Fotó: Unsplash (illusztráció)

Az egész történet egy kamaszfiú hazugságával indult. A fiú mindkét lánynak azt állította, hogy a másik rosszindulatú pletykákat terjeszt róla csak azért, hogy lássa őket összeverekedni. Jázmin és a 15 éves Jennifer végül a helyi focipályán találkoztak, ahol a vita gyorsan elszabadult.

Öten fogták le, miközben ütötték

A beszélgetésből hamar erőszak lett, de nem egyenlő feltételekkel. Jennifer családtagjai is megjelentek a helyszínen, akik lefogták Jázmint, hogy a másik lány akadálytalanul üthesse. A 14 éves lány nyakán és fején sérüléseket szenvedett, haját kitépték és addig bántalmazták, amíg ki nem mondatta vele támadója, hogy: „Csicska vagyok.”

A sokkos állapotba került lányt ezután mentővel szállították kórházba, ám ott sem talált nyugalmat.

Pénzzel akarták elintézni a vesztegetést

Jázmin édesapja szerint a támadó családja a kórházban is megjelent és durva stílusban számonkérte őket. Ennél is megdöbbentőbb, hogy az apa állítása szerint vesztegetéssel próbálkoztak.

Gusztustalan stílusban beszéltek a párommal, elmondták őt mindennek. Próbáltak minket megvesztegetni is, hogy ne tegyünk feljelentést. Azt mondogatták, hogy: „Mennyi lesz, mennyi lesz?” De mi nem mentünk bele, ekkor pedig fenyegetőzni kezdtek, hogy akkor ők jelentenek fel minket. Ezt be is váltották. Összeverték Jázmint, és még ő a gyanúsított

– mesélte feldúlva az édesapa.

Az áldozatból lett gyanúsított

A rendőrségen Jázmint gyanúsítottként akarták kihallgatni, miután a másik fél azt állította, hogy a lánynak egy ütésnél felsértette a fogát az ökle. A család bízik benne, hogy a hatóság minden bizonyítékot alaposan megvizsgál, és kiderül, hogy Jázmin valójában áldozat.

A Hatvani Rendőrkapitányság garázdaság miatt indított eljárást, az ügy jelenleg is folyamatban van.