Idősotthoni hely pénzért? Börtönbüntetést szabott ki a bíróság

A bíróság szerint a vesztegetés nem maradt következmények nélkül, hiszen öt év börtönre ítélték a helyi szociális központ korábbi igazgatóját. Az ügy még nem jogerős, de az elsőfokú döntés így is súlyos. A vád szerint a volt intézményvezető 2022 és 2023 során több alkalommal is pénzt fogadott el olyan családoktól, akik szerették volna, ha idős, beteg hozzátartozójuk minél hamarabb bekerül az otthonba. Az összegek nem voltak aprópénzek, 50 ezertől egészen 200 ezer forintig terjedtek, sőt, egy esetben két darab 200 ezres boríték is landolt az irodában – írta az MTI.

A vesztegetés most súlyos következményeket von maga után

A bíróság szerint a pénz átvétele után nem sokkal az érintettek valóban bekerültek az intézménybe. Fontos, hogy az idősotthoni felvételért hivatalosan nem kérnek külön díjat, csak a már bent lakók fizetnek havi térítést.

A vesztegetés után több év börtönt szabtak ki

Az elsőfokú ítélet alapján az egykori igazgató öt év szabadságvesztést kapott, emellett kétmillió forintos pénzbüntetést is kiszabtak rá. A bíróság 550 ezer forint vagyonelkobzást rendelt el és öt évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától is.

A döntés értelmében legkorábban a büntetés kétharmadának letöltése után kerülhet feltételes szabadlábra. Az ítélet után bűnügyi felügyelet alá helyezték, az ügyészség és a védelem is gondolkodási időt kért a fellebbezésről.

Az ügy mellett néhány napja egy másik vesztegetési botrányról is beszámoltunk, amely két fiatal verekedéséből indult ki. Az egyik érintett fél kórházba került, majd az elkövető szülei pénzt ajánlottak a rendőrségi következmények elkerülése érdekében. A történet azonban így is nem várt fordulatot vett és az ügy koránt sem zárult le, csak tovább bonyolódott.