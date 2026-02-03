Nem akarta megfújni a szondát, inkább megvesztegette volna a rendőröket egy veszprémi nő

A 37 éves nő 2024. november 23-án késő este Veszprém felől haladt Opel Corsájával Gyulafirátót felé, amikor egy körforgalomnál nekiütközött a járdaszigetnél a gyalogosokat védő korlátnak. A baleset helyszínére hamarosan megérkeztek a rendőrök, akik egyből látták, hogy ittas sofőr ül a volán mögött, ezért elővették a szondát. A nő azonban nem volt hajlandó megfújni, inkább vesztegetéssel próbálkozott – írja a Veol.hu.

Nem ért célt a vesztegetés, vérvételre vitték a részegen vezető nőt

Fotó: illusztráció/Police.hu

A bíróságon kiderült, hogy erre jó oka volt, mivel vezetés előtt legkevesebb egy üveg bort megivott. Végül kétszer belefújt ugyan a készülékbe, csakhogy szabálytalanul.

Ezután megkérdezte a rendőrtől, hogy mennyit fizessen. A járőr visszakérdezett: „Ugyan miért fizetne?” Rögtön jött a válasz: „Ne kelljen.”

Hogy teljesen egyértelmű legyen a sofőr szándéka, az egyenruhás rákérdezett: „Azért szeretne fizetni, hogy ne kelljen a szondát megfújni?” Igen volt a válasz.

Nem ért célt a vesztegetés, vérvételre vitték

Miután a rendőrök nem tudták rávenni az ittas nőt, hogy fújja meg a szondát, közölték vele, hogy beviszik a veszprémi kórházba vérvételre. A sofőr ekkor újra próbálkozott, többször megismételte, hogy hajlandó lenne pénzt fizetni, ha engedik. A járőrök azonban hajthatatlanok voltak, szolgálati autójukba ültették és meg sem álltak vele a kórházig.

A Veszprémi Törvényszék hivatali vesztegetés bűntette miatt a nőt jogerősen egy év három hónap börtönre ítélte, amelynek végrehajtását két évre felfüggesztették. A vezetéstől azonban nem tiltották el.

