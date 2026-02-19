Papíron beoltva, zsebbe fizetve – így működött a gyerekorvos korrupt üzlete

A Pest vármegyei nyomozók hétfőn fogták el a doktornőt és az asszisztensét, miután a Nemzeti Védelmi Szolgálat bejelentése alapján nyomozás indult vesztegetés gyanújával. A hatóságok szerint a gyermekorvos a szülők kérésére elmulasztotta a kötelező védőoltások beadását, ugyanakkor az oltási könyvben és az EESZT-rendszerben úgy jelölte, mintha a vakcinát beadta volna – írta a Police.hu.

A helyszínen több százezer forintot, oltási könyveket és nyilvántartásokat foglaltak le a vesztegetési ügy miatt

Fotó: Youtube / PoliceHungary

Rendőrök csaptak le a rendelőben – vesztegetés miatt indult eljárás

Ezért cserébe a szülőktől alkalmanként 20–40 ezer forint közötti összeget kért, amit az asszisztensével osztott meg. A doktornő nemcsak a helyi gyerekeket fogadta, hanem az ország más részeiből is érkeztek hozzá kis páciensek, akiknek a szülei ajánlás alapján keresték fel őt.

Február 16-án például egy Somogy megyei anyuka és barátnője érkezett telefonos egyeztetés után a rendelőbe. Ők is fizettek azért, hogy gyermekük csak papíron legyen beoltva. Nem számítottak rá, de a nyomozók már a rendelőben várták őket, majd a doktornőt, az asszisztenst, valamint az anyukát is elfogták.

A helyszínen lefoglaltak közel 700 ezer forintot különböző borítékokban, továbbá előjegyzési naplókat, nyilvántartásokat, oltási könyvek másolatait és egy telefont. A bíróság elrendelte a doktornő és az asszisztens letartóztatását.

Az eljárás a gyermekorvos és segítője ellen üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadása és közokirat-hamisítás, az anyuka ellen pedig vesztegetés és közokirat-hamisítás miatt folyik tovább.

A Pest vármegyei vesztegetéses eset után különösen ijesztő, hogy van, ahol már nemcsak pénzről, hanem teljesen kamu rendelőről is szó van. Egy alagsori helyiségben ál-rendelőt üzemeltettek, a beteg embereknek beadott injekciókat és infúziókat pedig egy érdi garázsban készítették, mindenféle engedély és szakmai háttér nélkül.