Ha csak egy videót néz meg ma, ez legyen az

Futótűzként terjed a közösségi oldalakon az a videó, amin egy ausztrál utcai vitát lehet látni. A térfigyelő kamerák felvételein jó lehet látni, hogy egy Melbourne-i sztriptíz klub biztonsági személyzete kivezetett egy férft az utcára. Egészen pontosan kidobott úgy, hogy amikor a férfi a földön kötött ki, mindkét mobilja kiesett a zsebéből. Ismerőse átment a szomszédos étterembe, és elkért egy széket, hogy a Bar 20 nevű hely bejárata felé dobja - írta meg a The Sun.

Videón a sokkoló pillanat

Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels.com

Valószínűleg a biztonsági őröknek szánta a férfit, de célt tévesztett:

a szék a saját barátját találta fejbe hátulról. A férfi azonnal összeesett, és elterült a járdán.

Meanwhile, in Australia… 2 guys get kicked out of a strip joint and one of them tries to throw a chair at security but instead smacks his mate in the head 🤣🤣 pic.twitter.com/l8b6Xsae8y — Couch Nish 🛋️ (@CouchNish) January 31, 2026

A székdobáló ekkor jött rá, mit tett. A fejére csapott, majd végighúzta a kezét a fején és az arcán. Látszik, hogy megbánta a mozdulatot.

A két biztonsági őr sem maradt közömbös: majdnem halálra nevették magukat, és szarkasztikus tapssal reagáltak a váratlan fordulatra.

A teljes felvételt egy ausztrál műsor pillanatról pillanatra kielemezte:

