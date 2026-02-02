Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij pofátlanul provokálja Putyint, de pofára fog esni

Sport!

Vége a liverpooli karrierjének? Szoboszlai Dominik szavai felrobbantották a netet

vita

Ha csak egy videót néz meg ma, ez legyen az

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ausztráliai Melbourne egyik sztriptízklubja elé felszerelt térfigyelő kamerák rögzítették azt a heves vitát, amelynek végén egy férfi azonnal elájult. Egy székkel dobták fejbe a videó szerint.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vitatámadáselájultthe sunbar 20biztonságivideófelvételszékférfi

Futótűzként terjed a közösségi oldalakon az a videó, amin egy ausztrál utcai vitát lehet látni. A térfigyelő kamerák felvételein jó lehet látni, hogy egy Melbourne-i sztriptíz klub biztonsági személyzete kivezetett egy férft az utcára. Egészen pontosan kidobott úgy, hogy amikor a férfi a földön kötött ki, mindkét mobilja kiesett a zsebéből. Ismerőse átment a szomszédos étterembe, és elkért egy széket, hogy a Bar 20 nevű hely bejárata felé dobja - írta meg a The Sun.

Videón a sokkoló pillanat
Videón a sokkoló pillanat
Fotó: Andrea Piacquadio/Pexels.com

Videón a sokkoló jelenet

Valószínűleg a biztonsági őröknek szánta a férfit, de célt tévesztett: 

a szék a saját barátját találta fejbe hátulról. A férfi azonnal összeesett, és elterült a járdán.

A székdobáló ekkor jött rá, mit tett. A fejére csapott, majd végighúzta a kezét a fején és az arcán. Látszik, hogy megbánta a mozdulatot. 

A két biztonsági őr sem maradt közömbös: majdnem halálra nevették magukat, és szarkasztikus tapssal reagáltak a váratlan fordulatra.

A teljes felvételt egy ausztrál műsor pillanatról pillanatra kielemezte:

Eközben Budapesten tragikus jelenetet rögített egy hajó fedélzeti kamerája a Dunán. Elképzelhető, hogy a 18 évesen eltűnt Egressy Mátyás utolsó pillanait lehet látni azon a felvételen, amin egy test a jeges vízbe zuhan. Ha a vízben van, lehet, hogy soha nem kerül elő a fiatal, ahogy Borbás Marcsi kollégája sem, akinek a ruháit a Duna partján találták meg Tahitótfalunál. Az ő kereséséről már lemondtak, amiről ide kattintva többet is megtudhat

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!