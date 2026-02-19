II. világháborús bomba Budán: pénteken három órára lezárják a XII. kerület egy részét

Pénteken rendőrségi intézkedésekre kell számítani a budai oldalon. A II. világháborús bomba Budán történő hatástalanítása miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság kiüríti és lezárja a XII. kerület egy meghatározott részét – közölte a Police.hu.

II. világháborús bomba miatt zárják le február 20-án a főváros XII. kerületének egy részét. Fotó: Police.hu

Ezeket a területeket érinti a világháborús bomba miatti lezárás

A rendőrség tájékoztatása szerint

2026. február 20-án 10 óráig az érintett utcákban található ingatlanokat mindenkinek el kell hagynia. A lezárás várhatóan 13 óráig tart, ez idő alatt a területen tartózkodni és oda behajtani nem lehet.

A kiürítés és lezárás az alábbi területeket érinti:

Csörsz utca 1–7. számig,

Avar utca a Csörsz utcától a Hegyalja útig,

a Magyar Testnevelési Egyetem és Sporttudományi Egyetem hátsó kerítése által határolt parkos terület.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti az ott lakókat, dolgozókat, járművezetőket, valamint az oktatási intézményeket látogató gyermekeket és szüleiket is az intézkedésről.

Ide mehetnek azok, akik nem tudják megoldani tartózkodásukat

Akik a kiürítés idején nem tudják megoldani, hol tartózkodjanak, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban (1124 Budapest, Csörsz utca 18.) találnak.

A lezárás várhatóan három órán át, 10 és 13 óra között tart. A rendőrség a lakosság együttműködését kéri a biztonságos hatástalanítás érdekében.

