Ezt nézze! Egyszer csak kinőtt a földből egy villanyoszlop az Opel előtt

Bizonyos esetekben még alkoholszonda sem szükséges ahhoz, hogy a rendőrök megállapítsák valakiről, nincs gépjárművezetésre alkalmas állapotban. Így történt ez a napokban Marcaliban is, ahol egy 36 éves somogyszentpáli férfi az egyenruhások szeme láttára hajtott végre hajmeresztő manővert egy áruház parkolójában. A sofőr egy kanyarodási kísérlet során elvesztette uralmát a jármű felett, felhajtott a padkára, és egy villanyoszlopnak ütközött – írja a Police.hu.

A részeg sofőr a rendőrök szeme láttára hajtott egyenesen a villanyoszlopnak Fotó: illusztráció/iStockphoto

A járőrök azonnal odagurultak, és miután meggyőződtek róla, hogy a balesetben senki sem sérült meg, igazoltatták az Opel szemmel láthatóan ittas vezetőjét. Az intézkedés során kiderült, hogy a férfit korábban eltiltották a vezetéstől, ezért a sofőrt előállították, és eltiltás hatálya alatti járművezetés, valamint ittas járművezetés vétsége miatt büntetőeljárást indítottak ellene.

Nem villanyoszlop, egy fa állította meg az államtitkár kocsiját

Súlyos közlekedési baleset történt szombaton délelőtt Gelej és Mezőcsát között, ahol egy autó fának csapódott. A szolgálati járműben Tállai András, az Agrárminisztérium államtitkára és egy kolléganője utazott, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. A politikus hangsúlyozta, hogy a kórházban elvégezték az ilyenkor szükséges teszteket, ezek is alátámasztják, hogy vezetés közben semmilyen befolyásoltság alatt nem állt.