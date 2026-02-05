14 éves tanítványával folytatott titkos viszonya miatt ítélték el a vívóedzőt

A bíróság elsőfokon ítéletet hozott a Békés vármegyei vívóedző ügyében, aki kiskorú tanítványával létesített testi kapcsolatot. Az ügyet a Gyulai Járásbíróság tárgyalta. A férfi, aki ekkor 60 éves volt, a sértettet vezetőedzőként ismerte meg, később azonba szexuális viszony alakult ki közöttük – írta a Beol.hu.

Több évig építette ki a bizalmat a fiatal sportolóban, miközben kihasználta érzelmi sebezhetőségét, hogy viszonyba kerülhessen vele

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

A kislány szeretethiányát kihasználva alakított ki vele viszonyt

A vádirat szerint a férfi 2019-től rendszeresen, hetente több alkalommal tartott edzéseket a kislánynak, és versenyekre is felkészítette őt. Tudatában volt, hogy a tanítvány nehéz családi körülmények között él, szeretethiányos, érzelmileg labilis, sőt önkárosító gondolatokkal is küzd. Így a fiatal lány sebezhetőségét kihasználva a bizalmába férkőzött. Mindig kiemelt figyelmet szentelt neki, beszélgetett vele, közös programokra hívta, ajándékokkal lepte meg, így érzelmi kötődést alakított ki benne.

A szexuális kapcsolat 2020 szeptemberében kezdődött, amikor a sértett 14 éves volt és egészen 2023 februárjáig folytatódott. A férfi több alkalommal közösült a lánnyal Gyulán és különböző panziókban.

A Gyulai Járásbíróság folytatólagosan elkövetett szexuális visszaélés miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte a férfit, amelyet 3 év 6 hónap próbaidőre felfüggesztett. Emellett véglegesen eltiltotta minden olyan tevékenységtől, amelyben 18 év alatti személy felügyeletét vagy nevelését végezheti, illetve más hatalmi befolyást gyakorolhat. A vádlottat 648 ezer 782 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezték.

Az ítélet nem jogerős, az ügyészség, valamint a vádlott és védője is fellebbezéssel élt a döntés ellen.

A gyerekek védelme mindig kiemelt fontosságú, de sajnos újabb súlyos eset bizonyítja, hogy még a legkiszolgáltatottabb korosztály sincs teljes biztonságban. A Veszprémi Járási Ügyészség vádat emelt egy 25 éves férfi ellen, aki a vád szerint 2022 és 2024 között több fiúgyermekkel létesített szexuális kapcsolatot és pornográf felvételeket is készített róluk.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!