Darabokra szagatta a sínekre hajtó autót a vonat Isaszeg mellett – képek

Brutális baleset történt szombat hajnalban Isaszeg közelében. Egy autó lefulladt egy vasúti átjáróban, a gépkocsit még segítséggel sem lehetett letolni, amikor érkezett a vonat. A gépjármű az ütközés erejétől átsodródott a szembe jövő vágányba, ahol egy másik szerelvény is érkezett. A jármű darabokra szakadt az ütközéstől, a MÁV-csoport vasárnap új képeket hozott nyilvánosságra a balesetről.
Szombaton hajnalban egy utasokat szállító szerelvény ütközött személygépkocsival a Pécel és Isaszeg közötti vasúti átjáróban. Az autó a síneken vesztegelt, amikor a vonat érkezett. A szerelvény átlökte a szembe jövő vágányra a kocsit, amelybe is beleszállt a másik irányba tartó vonat is. A MÁV vasárnap új képeket közölt a balesetről – írta a Heol.hu.

Vasúti átjáróban veszteglő autóba csapódott a vonat Pécel és Isaszeg között. A gépkocsi az ütközéstől átsodródott a másik vágányra, ahol egy a szembe jövő vonat is telibe kapta
Fotó: Instagram/MÁV-csoport

Darabokra szakította a vonat

A MÁV beszámolja szerint az autóban utazók a rendőrségnek köszönhetik az életüket. Miután a gépkocsi elakadt a vasúti átjáróban, az utasokat arra járó, szolgálatban levő rendőrök szólították fel, hogy hagyják el a gépjárművet.

A járműből alig maradt valami
Fotó: Instagram/MÁV-csoport

A rendőrök ezután megpróbálták eltolni az autót az átjáróból, ám amikor a fénysorompó pirosra váltott, ők is sorsára hagyták az autót. 

Az utasokat épp arra járó rendőrök szólították fel, hogy hagyják el az autót
Fotó: Instagram/MÁV-csoport

Az érkező szerelvény 60 km/órával csapódott az autóba, átdobva azt a másik vágányra, ahol szemből érkezett egy szerelvény. Egy ilyen ütközést senki sem élt volna túl, az autó darabokra szakadt a becsapódások erejétől.

 

 

