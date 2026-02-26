Égő roncsok közé szorult egy ember a halálos vonatbalesetben

Hírlevél
Szörnyű jelenetek játszódtak le csütörtök délelőtt egy vasúti átjáróban. A vonatbaleset számos sérültet hagyott maga után, az ütközés pedig pillanatok alatt lángba borította a járműveket és tragikus következményekkel is végződött.
kisújszállás bánkeszi komárom vonatbaleset kamion tragédia vasúti átjáró

A vonatbaleset Bánkeszi közelében történt, egy vasúti átjáróban, ahol eddig tisztázatlan körülmények között egy kamion és egy személyszállító vonat ütközött össze. A hatalmas erejű becsapódás után mindkét jármű kigyulladt, a helyszín percek alatt füstbe és lángokba borult – írta a Bors.

Tragédiával végződött a vonatbaleset
Tragédiával végződött a vonatbaleset
Fotó: Polícia SR - Nitriansky kraj/Facebook

Tűz ütött ki a vonatbalesetben

A legtragikusabb sors a kamion sofőrjére várt, aki az égő roncsok közé szorult. A kiérkező mentők és tűzoltók mindent megtettek, de az életét már nem tudták megmenteni.

A szerelvényen a baleset idején 17 utas tartózkodott. A mentési munkálatok gyorsan megkezdődtek, a sérülteket több környékbeli kórházba – köztük Léva, Nyitra, Érsekújvár, Galánta és Komárom intézményeibe – szállították. Az elsődleges adatok szerint 14 ember sérült meg a drámai ütközésben.

A hatóságok vizsgálják, mi vezethetett a végzetes karambolhoz. A környéken órákra lezárták a vasúti átjárót, a helyszínelés és a műszaki mentés hosszú ideig tartott.

A napokban Kisújszálláson történt hasonló végkimenetelű tragédia, száz ember rekedt az éjszakában.

 

