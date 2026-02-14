Tragédia Cegléden: az állomáson gázolt el egy embert a vonat

Szörnyű baleset, vonatgázolás történt szombat délután a Budapest–Szolnok–Debrecen vasútvonalon. A Nyugati pályaudvarról 16:25-kor Nyíregyházára indult Cívis InterRégió Cegléden, az állomáson elütött egy embert – adta hírül a Szoljon.hu.

Fotó: illusztráció/Shutterstock

A MÁV tájékoztatása szerint az elgázolt személy – vélhetően öngyilkossági szándékkal – a peronról lépett a vonat elé, miután az elindult az állomásról. A szerelvény csak Ceglédig közlekedett, az utasok továbbutazását átszervezték. A baleset miatt a vonalon jelentős menetrendi változások léptek életbe.

A nyírtelki vonatgázolás áldozatáé a rejtélyes holttest

Február 11-én reggel, pont azon a napon, amikor egy rejtélyes holttest bukkant elő Nyírtelken, halálra gázolt egy embert a vonat Nyírtelek és Görögszállás között. A Szon.hu szerint a vonatbaleset áldozata lehet az, akinek az azonosításához segítséget kérnek. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság munkatársai megpróbálják kideríteni, kinek a földi maradványairól van szó. Tájékoztatásuk szerint eddig nem sikerült megállapítani az illető személyazonosságát, de abban bíznak, hogy a lakosság segítségével sikerülni fog, ezért közzétették, amit a halott férfiről tudni lehet.

