Vonat elé sétált, mégis túlélte

Hétfő délután szokatlan csend telepedett Káposztásmegyeren a Töltés utcai vasúti átjáróra. Az autósok tanácstalanul várakoztak a síneknél, a sorompók mögött azonban nem a szokásos vonat késlekedése állt, hanem egy súlyos vonatgázolás következményei. A helyszínen mentők és rendőrök dolgoztak, az átjárót teljes szélességében lezárták – írta meg a Borsonline.hu.

Maga alá sodorta a szerelvény, mégis túlélte a vonatgázolást (Illusztráció)

Fotó: HAON/ Tóth Imre

Csodával határos módon élte túl a vonatgázolást

Sajtóinformációk szerint a Nyugati pályaudvarról Szob irányába tartó személyvonat elgázolt egy gyalogost. A baleset miatt a vasúti forgalom is leállt, az érintett szerelvény utasait pedig egy másik járatra szállították át. Többen sokkos állapotban hagyták el a vonatot, noha magát az ütközést nem látták, csupán az utána következő helyszínelést.

A környéken élők beszámolói alapján a történtek különösen nyugtalanító képet festenek. Úgy tudni, egy középkorú nő lassan, megfontolt léptekkel haladt át a síneken, majd a közeledő vonat előtt megállt. A mozdonyvezetőnek a rövid útszakaszon már nem maradt ideje reagálni, a szerelvény elütötte a gyalogost.

Az ütközés után a nő a vonat alá került. A mentők és a beavatkozó egységek hosszasan dolgoztak a kiemelésén, miközben a helyszínt teljesen lezárták. Szemtanúk szerint a sérült a szerelvény elejénél feküdt, és amikor a mentősök elérték, még életben volt.

Egy helybéli úgy fogalmazott: a nőt a kiemelés után azonnal ellátták, majd mentőautóval kórházba szállították. Elmondása szerint szinte felfoghatatlan, hogy túlélte az esetet.

A környéken a vonatok ezen a szakaszon még nem haladnak teljes sebességgel, mivel kifelé gyorsuló pályarészről van szó. Egy környékbeli úgy tudja,

ez a körülmény döntő szerepet játszhatott abban, hogy a több tonnás szerelvény nem végzetes módon gázolta el a nőt, hanem maga alá sodorta, így esélye maradt a túlélésre.

Az Országos Mentőszolgálat később megerősítette: a helyszínről egy körülbelül 50 éves, fejsérüléseket szenvedett nőt szállítottak kórházba további ellátásra.

Nem ez az első megdöbbentő, és csodával egyenlő eset, amikor valaki túlélt egy vonatgázolást. Január végén írtunk róla, hogy egy szolnoki futót gázolt el a vonat, aki túlélte az ütközést.