Vonatgázolás Kisújszálláson: száz utas rekedt az éjszakában

Csütörtök este tragédia történt Kisújszálláson, amikor egy szerelvény a Malom utcai vasúti átjárónál elgázolt egy embert. A vonatgázolás következtében a forgalmat azonnal korlátozni kellett, az utasok pedig hosszú ideig a helyszínen várakoztak. A tragédiára a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál hívta fel a figyelmet.

Vonatgázolás csütörtök este Kisújszállásnál

Fotó: Illusztráció/MTI/EPA/EFE

Vonatgázolás Kisújszálláson a Malom utcai átjárónál

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a baleset a késő esti órákban történt. A szerelvényen mintegy száz utas utazott, akik mentesítő járattal folytathatták útjukat.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel közölte, hogy a kisújszállási önkormányzati tűzoltók segítettek az utasok biztonságos átszállásában. A mentési és biztosítási munkálatok idején a helyszínt teljesen lezárták.

Egy vágányon haladt a forgalom

Az MTI közlése alapján a helyszínelés miatt Kisújszállás és Karcag között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok. Ez jelentős fennakadást okozott a Budapest–Szolnok–Debrecen-vasútvonalon, több késő esti járat menetideje meghosszabbodott.

A vonatbaleset miatt az érintett szakaszon torlódások alakultak ki, az utasokat folyamatosan tájékoztatták az aktuális menetrendi változásokról.

A körülmények tisztázása folyamatban van, a hatóságok vizsgálják a tragédia pontos okát.

Tragédia Cegléden: az állomáson gázolt el egy embert a vonat

Jelentős menetrendi változások léptek életbe, az utasok mentesítőjárattal folytathatták útjukat Debrecen és Nyíregyháza felé. Vonatgázolás történt szombaton délután a Budapest–Szolnok–Debrecen-vasútvonalon.

