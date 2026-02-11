Hírlevél
Vonatgázolás bénította a reggeli forgalmat: mentesítő járatra szállították az utasokat

Súlyos közlekedési eseményekkel indult a reggel több térségben is, az érintett vonalakon az utasok hosszú várakozásra kényszerültek. A vonatgázolás miatt Nyírtelek és Görögszállás között mentesítő járatra kellett átszállniuk az utazóknak.
Komoly fennakadásokkal indult a reggeli közlekedés több ponton is, az érintett utasok csak késve tudták folytatni útjukat. A vonatgázolás miatt egy szerelvényen utazókat mentesítő járatra kellett átszállítani – tájékoztatott a részletekről a Bors.

vonatgázolás
Vonatgázolás Nyírtelek és Görögszállás között
Fotó: Illusztráció/Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

Vonatgázolás Nyírtelek és Görögszállás között

A vasúti pályán egy embert gázolt el a vonat Nyírtelek és Görögszállás között. A szerelvényen összesen tizenöten utaztak, számukra a továbbhaladást ideiglenesen le kellett állítani.

Tűzoltók segítették az utasok átszállását

A helyszínre riasztott nyíregyházi hivatásos tűzoltók közreműködésével az utasok biztonságosan átszálltak a mentesítő járatra. A vonatgázolás körülményeit a hatóságok vizsgálják.

Vonat elé sétált, mégis túlélte

Teljes lezárás és jelentős fennakadás alakult ki Budapest IV. kerületében, a Töltés utcai vasúti átjárónál. Vonatgázolás történt a síneknél, miután a Nyugati pályaudvarról Szob irányába tartó szerelvény egy gyalogost ütött el.

 

