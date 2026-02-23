Halál a síneken Szabadisóstónál: a vonatgázolások a mozdonyvezetőket is összetörik lelkileg

Szombat este drámai jelenetek játszódtak le az egyik kedvelt üdülőterületen. A vonatgázolás ezúttal – írja a Bors – egy idős asszony életét követelte, akit magával sodort a szerelvény Szabadidősóstónál.
A vonatgázolás Szabadisóstónál megrázta a környéket
A helyszínen ma már csak a sínekre szórt mész emlékeztet a tragédiára. A környékbelieket sokkolta az eset, hiszen az üdülőövezetet eddig a nyugalom jellemezte.
A MÁV Zrt. adatai szerint az ilyen jellegű balesetek száma évről évre emelkedik. Váczi Viktor, a társaság szóvivője a Tényeknek elmondta: 2025-ben 57 baleset történt vasúti átjáró területén, amelyekben 19 ember vesztette életét. Emellett
101 öngyilkossági kísérletet regisztráltak, és 51 esetben a tiltott helyen tartózkodás járt súlyos következményekkel.
Nemcsak a család, a mozdonyvezető is sérül
Egy ilyen baleset nemcsak az áldozat hozzátartozóit, hanem a mozdonyvezető életét is örökre megváltoztatja.
Bognár Judit mozdonyvezető kihangsúlyozta, hogy minden pillanatra pontosan emlékszik egy hasonló tragikus esettel kapcsolatban.
Elmondása szerint a legapróbb részletek is beleégnek az ember emlékezetébe:
mit viselt az áldozat, hogyan nézett rá az utolsó másodpercekben. Ezek az élmények hosszú távú lelki terhet jelentenek.
A MÁV-csoport az ilyen jellegű tragédiák kapcsán mindent megtesz annak érdekében, hogy a mozdonyvezetőik a lehetőségek szerint a leghatékonyabban fel tudják dolgozni ezeket a lelki traumákat. Pszichiáterek bevonása mellett betegszabadságot is biztosítanak az alkalmazottaik számára az ilyen súlyos esetek után.
Vonatgázolás Kisújszálláson: száz utas rekedt az éjszakában
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.