Halál a síneken Szabadisóstónál: a vonatgázolások a mozdonyvezetőket is összetörik lelkileg

Szombat este drámai jelenetek játszódtak le az egyik kedvelt üdülőterületen. A vonatgázolás ezúttal – írja a Bors – egy idős asszony életét követelte, akit magával sodort a szerelvény Szabadidősóstónál.

Vonatgázolások nemcsak a hozzátartozóknak, hanem a mozdonyvezetőknek is súlyos lelki sebeket okoznak

Fotó: Illusztráció/Máthé Zoltán/Magyar Nemzet

A vonatgázolás Szabadisóstónál megrázta a környéket

A helyszínen ma már csak a sínekre szórt mész emlékeztet a tragédiára. A környékbelieket sokkolta az eset, hiszen az üdülőövezetet eddig a nyugalom jellemezte.

A MÁV Zrt. adatai szerint az ilyen jellegű balesetek száma évről évre emelkedik. Váczi Viktor, a társaság szóvivője a Tényeknek elmondta: 2025-ben 57 baleset történt vasúti átjáró területén, amelyekben 19 ember vesztette életét. Emellett

101 öngyilkossági kísérletet regisztráltak, és 51 esetben a tiltott helyen tartózkodás járt súlyos következményekkel.

Nemcsak a család, a mozdonyvezető is sérül

Egy ilyen baleset nemcsak az áldozat hozzátartozóit, hanem a mozdonyvezető életét is örökre megváltoztatja.

Bognár Judit mozdonyvezető kihangsúlyozta, hogy minden pillanatra pontosan emlékszik egy hasonló tragikus esettel kapcsolatban.

Elmondása szerint a legapróbb részletek is beleégnek az ember emlékezetébe:

mit viselt az áldozat, hogyan nézett rá az utolsó másodpercekben. Ezek az élmények hosszú távú lelki terhet jelentenek.

A MÁV-csoport az ilyen jellegű tragédiák kapcsán mindent megtesz annak érdekében, hogy a mozdonyvezetőik a lehetőségek szerint a leghatékonyabban fel tudják dolgozni ezeket a lelki traumákat. Pszichiáterek bevonása mellett betegszabadságot is biztosítanak az alkalmazottaik számára az ilyen súlyos esetek után.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!