A magyarok két kedvenc üdülőhelyén is gázolt a vonat

Két halálos baleset történt a hétvégén a magyar vasúthálózaton, amelyek komoly fennakadásokat okoztak a közlekedésben. A vonatgázolás szombat reggel Velencén, a Béke utca közelében, valamint péntek késő este Balatonszárszón is emberéletet követelt.
Szombat délelőtt tragikus vonatgázolás történt Velencén. A Béke utca közelében egy embert halálra gázolt egy arra közlekedő vonat. A katasztrófavédelem közlése szerint a szerelvényen nagyjából 45 utas utazott, akiknek a pusztaszabolcsi hivatásos tűzoltók segítettek leszállni és biztonságba jutni – írta a Blikk.hu.

Vonatgázolás Velencén és Balatonszárszón, két ember életét követelték a balesetek
Fotó: Illusztráció/Mediaworks archívum

Órákig dolgoztak a vonatgázolások helyszínén

A tragédia sajnos nem egyedi eset volt a hétvégén. Péntek késő este Balatonszárszón is végzetes baleset történt: a Déli pályaudvarról Fonyód irányába közlekedő Tópart InterCity ütött el egy embert. 

A vonaton körülbelül 60-an tartózkodtak, számukra a Mávinform tájékoztatása szerint pótlóbuszokkal oldották meg az utazás folytatását.

A velencei helyszínen a hatóságok hosszú órákon át dolgoztak, a mentés és a helyszínelés idejére a vasúti forgalomban is fennakadások voltak.

Kedden írtunk róla, hogy a Nyugati pályaudvarról Szob felé közlekedő vonat is elgázolt egy gyalogost Káposztásmegyeren, azonban a vonat alá sodródott áldozat csodával határos módon túlélte az ütközést.

 

