Elfogatóparancsot adtak ki VV Frenki ellen – droggal kapcsolatos ügy miatt keresik

Az 51 éves Jámbrik Ferenc körözését február 3-án rendelték el. A VV Frenkiként ismert férfi a Való Világ harmadik szériájában szerepelt.
A Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja elfogatóparancsot adott ki Jámbrik Ferenc ellen. Az 51 éves férfi körözését február 3-án rendelték el, kábítószer-kereskedelem miatt – szúrta ki a Blikk a Police.hu-n olvasható felhívást. Jámbrikot a nézők VV Frenkiként ismerték meg a Való Világ harmadik szériájában. 

VV Frenki, alias Jámbrik Ferenc ellen február 3-án rendelték el a körözést
Fotó: Police.hu

A népszerű, sármos valóságshow-szereplő akkoriban nagy kanállal falta az életet, a műsor után azonban hamar rájött, hogy nem vágyik a rivaldafényre. Ezért évekig kamionosként dolgozott, ma pedig már egy tinédzser lány édesapja, üzletember és férj.

VV Frenki és Dóri öt éve alkotnak egy párt 

Kedvesét, Dórit öt éve ismerte meg a Facebookon, és három évvel ezelőtt össze is házasodtak. Akkor úgy döntöttek, Tenerifén kezdenek új életet, ahol egy komplex vállalkozást indítottak. Vettek egy medencés apartmant, amit kipofoztak, és most kiadják, és vendégeknek a szálláson túl különféle programokat is kínálnak.

„1800 napja (5 éve) megismertelek, és azóta megváltozott az életem, és szerintem én is sokkal jobb ember lettem. Jó hatással vagy rám, együtt küzdünk-harcolunk a céljainkért. Mi vagyunk a nyerő páros, számunkra nincs lehetetlen!” – írta a férfi januárban egy bejegyzésében. 

