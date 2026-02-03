Elszakadt a cérna Young G Bécinél: durván kiosztotta az edzőtermi tahókat

Sokakat érintő, mégis ritkán kimondott problémára hívta fel a figyelmet egy rövid videóban a rapper. Young G Béci egy 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban mesélte el, milyen állapotok fogadják rendszeresen az edzőtermek öltözőiben – írja a Bors.

Young G Bécinél elszakadt a cérna Fotó: Szabolcs László/Bors

Young G Béci szerint elszabadult a trehányság az edzőtermekben

A zenész szerint ma már nemcsak az a gond, hogy az emberek nem köszönnek egymásnak, hanem az is, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják a környezetükben lévőket.

Rendszeresen tapasztalja, hogy egyetlen ember több helyet foglal el az öltözőben, mint amennyire szüksége lenne: cipők, kabátok és táskák hevernek szanaszét, miközben mások alig férnek oda a szekrényekhez.

„Nyolcfajta helyet elfoglal, én meg összekuporodok”

Béci részletesen felidézett egy tipikus jelenetet is. Miközben egy edzőtársa egy komplett öltözőrészletet kisajátít, neki egy szűk területen kell megoldania az átöltözést, gyorsan és csendben. A történet azonban itt nem ért véget: edzés után visszatérve pontosan ugyanaz a helyzet várta – csak már nem egy, hanem több különböző ember miatt.

A mondat, ami felrobbantotta a netet

A videó legerősebb része kétségtelenül az volt, amikor Béci kimondta azt, amit szerinte sokan gondolnak, de kevesen mernek feltenni kérdésként:



Anyád nem tanított meg arra, hogy rendet rakjál magad körül, hogy más is elférjen?

A rapper szerint az ilyen aprónak tűnő dolgok árulkodnak leginkább arról, ki hogyan viselkedik közösségben és embertársaival.

Szerinte ez már nem csak edzőtermi probléma

Young G Béci később ennél is tovább ment, és komolyabb társadalmi problémát lát a jelenség mögött. Úgy véli, az udvariasság eltűnése nemcsak az edzőtermekben, hanem a párkapcsolatokban is megmutatkozik.

Állítása szerint a kapcsolatok jelentős része azért megy tönkre, mert sok férfi nem figyel a nőre, nem viselkedik felelősségteljesen, és nem tartja tiszteletben a közösségi normákat.

A követők véleményét is kikérte

A kifakadás végén Béci a rajongókhoz fordult, és arra kérte őket, osszák meg, mit tennének hasonló helyzetben. Szerinte ideje lenne újra megtanulni az alapvető együttélési szabályokat.