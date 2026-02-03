Hírlevél
zaklatás

Új párja miatt tört rá volt élettársára a kecskeméti férfi

Egy kecskeméti férfi nem tudta feldolgozni a szakítást, ezért volt párját és annak új kapcsolatát is zaklatta és bántalmazta. Az ügyészség minősített zaklatás miatt emelt vádat ellene.
A vádirat szerint a 2024 decemberében véget ért négyéves kapcsolat után a férfi nem tudta kezelni a szakítást. Bár elköltözött, folyamatosan hívta és üzenetekkel zaklatta volt élettársát, aki többször is kérte, hagyja békén. A nő letiltotta, de a férfi nem hagyott fel zaklatásával: éjszaka megjelent a társasháznál, a lépcsőházban dörömbölt, az ajtó előtt kiabált – írta a Baon.hu.

Szakításból erőszak: zaklatás, magánlaksértés és testi sértés a vádak között
Szakításból erőszak: zaklatás, magánlaksértés és testi sértés a vádak között
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Éjszakai dörömbölés és erőszakos zaklatás követte a szakítást

A helyzet 2025 február végén eszkalálódott, amikor a férfi megtudta, hogy a nő új párkapcsolatban él. 

Az agresszív férfi megpróbált bejutni a lakásba, letörte a bejárati ajtó kilincsét és bántalmazta a nő új párját, több alkalommal arcon ütve.

 Később a pótkulcsokat is magához vette, majd két héttel később újra bement az ingatlanba, ahol egy vendég felszólítására távozott.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit minősített zaklatással, magánlaksértéssel, becsületsértéssel és könnyű testi sértéssel vádolja. A büntetővégzésre irányuló eljárásban a bíróság tárgyalás nélkül dönthet, ilyenkor leggyakrabban pénzbüntetés, közérdekű munka, próbára bocsátás vagy felfüggesztett börtönbüntetés várható.

A zaklatás sok esetben „csak” fenyegetésnek tűnik, de a kezeletlen indulat és a megromlott párkapcsolat akár végzetes következményekhez is vezethet. Ennek tragikus példája az a szegedi ügy, amelyben egy férfi felesége életét oltotta ki.

 

 

