Új párja miatt tört rá volt élettársára a kecskeméti férfi

A vádirat szerint a 2024 decemberében véget ért négyéves kapcsolat után a férfi nem tudta kezelni a szakítást. Bár elköltözött, folyamatosan hívta és üzenetekkel zaklatta volt élettársát, aki többször is kérte, hagyja békén. A nő letiltotta, de a férfi nem hagyott fel zaklatásával: éjszaka megjelent a társasháznál, a lépcsőházban dörömbölt, az ajtó előtt kiabált – írta a Baon.hu.

Szakításból erőszak: zaklatás, magánlaksértés és testi sértés a vádak között

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Éjszakai dörömbölés és erőszakos zaklatás követte a szakítást

A helyzet 2025 február végén eszkalálódott, amikor a férfi megtudta, hogy a nő új párkapcsolatban él.

Az agresszív férfi megpróbált bejutni a lakásba, letörte a bejárati ajtó kilincsét és bántalmazta a nő új párját, több alkalommal arcon ütve.

Később a pótkulcsokat is magához vette, majd két héttel később újra bement az ingatlanba, ahol egy vendég felszólítására távozott.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a férfit minősített zaklatással, magánlaksértéssel, becsületsértéssel és könnyű testi sértéssel vádolja. A büntetővégzésre irányuló eljárásban a bíróság tárgyalás nélkül dönthet, ilyenkor leggyakrabban pénzbüntetés, közérdekű munka, próbára bocsátás vagy felfüggesztett börtönbüntetés várható.

A zaklatás sok esetben „csak” fenyegetésnek tűnik, de a kezeletlen indulat és a megromlott párkapcsolat akár végzetes következményekhez is vezethet. Ennek tragikus példája az a szegedi ügy, amelyben egy férfi felesége életét oltotta ki.