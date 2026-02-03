Elszabadult a pokol egy pápai játszótéren – nemcsak ütött, harapott is a támadó

Hírlevél
Vádat emelt az ügyészség egy büntetett előéletű fiatal ellen, aki erőszakos fellépésével keltett riadalmat egy pápai játszótéren. A garázdaság és testi sértés mellett a vádak között szerepel a zaklatás is.
A 19 éves férfi 2024 augusztusában, egy pápai játszótéren nézte ki a nála fiatalabb áldozatát, akit trágár szavakkal és agresszív közeledéssel próbált verekedésbe rángatni. Mivel a fiú hiába próbált kitérni a konfliktus elől, a vádlott tovább zaklatta és provokálta őt, majd egy váratlan rúgással tettlegességig fajult a támadás – írta a Veol.hu.

zaklat bántalmaz
Addig zaklatta fiatalkorú társát egy 19 éves fiú, míg az verekedni nem kezdett vele (Illusztráció)
Fotó:  dehir.hu

Játszótéri zaklató a bíróság előtt

Az agresszív támadó nekifutásból döntötte le a lábáról áldozatát, majd a földön fekvő fiú vállába harapott és tovább ütlegelte őt. 

Bár a környékbeliek kiabálására elmenekült, a 19 éves fiatal hamarosan visszatért, hogy halálos fenyegetésekkel zaklassa tovább a lépcsőházba menekülő sértettet. A visszaeső elkövetővel szemben az ügyészség most azt indítványozta, hogy tetteiért fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztéssel bűnhődjön.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

