Elszabadult a pokol egy pápai játszótéren – nemcsak ütött, harapott is a támadó

A 19 éves férfi 2024 augusztusában, egy pápai játszótéren nézte ki a nála fiatalabb áldozatát, akit trágár szavakkal és agresszív közeledéssel próbált verekedésbe rángatni. Mivel a fiú hiába próbált kitérni a konfliktus elől, a vádlott tovább zaklatta és provokálta őt, majd egy váratlan rúgással tettlegességig fajult a támadás – írta a Veol.hu.

Játszótéri zaklató a bíróság előtt

Az agresszív támadó nekifutásból döntötte le a lábáról áldozatát, majd a földön fekvő fiú vállába harapott és tovább ütlegelte őt.

Bár a környékbeliek kiabálására elmenekült, a 19 éves fiatal hamarosan visszatért, hogy halálos fenyegetésekkel zaklassa tovább a lépcsőházba menekülő sértettet. A visszaeső elkövetővel szemben az ügyészség most azt indítványozta, hogy tetteiért fiatalkorúak fogházában letöltendő szabadságvesztéssel bűnhődjön.

