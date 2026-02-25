Egy faárut szállító kamiont baleset ért Zalaegerszeg mellett, a 7401-es úton. A helyszínen Kósi Zsolt tűzoltó hadnagy, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Zaol.hu újságírójának elmondta, hogy a kamionbaleset pontos oka egyelőre nem ismert.

A faárut szállító jármű az árokban áll Zalaegerszegnél – a kamionbalesetet szenvedett sofőrt kórházba vitték

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Ezt tudni a zalaegerszegi kamionbalesetről

A jármű lesodródott az útról, átszakította a szalagkorlátot és a Búslakpusztai Hulladéklerakó után az árokban kötött ki, ahol az oldalára borult. A sofőr könnyebb sérülésekkel került kórházba, megfigyelik. A műszaki mentés miatt egy ideig forgalomkorlátozásra lehetett számítani a környéken.

A szerdai kamionbaleset Zalaegerszegnél nem az egyetlen volt ma. Hajnalban az M3-as autópálya szabolcsi szakaszán egy kamion lángra kapott, ami után lezárták a pályát Budapest felé.