Zebrán gázolt el egy gyereket egy mentőautó a belvárosban – galéria

Egy 13 éves lányt gázolt el péntek este Pécsen a 6-os főút belvárosi szakaszán egy riasztásra tartó mentőautó. A baleset következtében a gyermek súlyos sérüléseket szenvedett, akit a mentők a helyszínen elláttak, majd kórházba szállították.
Pécsen, a 6-os főút belvárosi szakaszán történt súlyos baleset péntek este, az egyik legforgalmasabb gyalogátkelőnél. Egy riasztásra tartó mentőautó megkülönböztető fény- és hangjelzéssel haladt, amikor a zebrára lépő 13 éves kislányt elütötte – írta a Bama.hu.

Egy mentőautó balesetet okozott Pécsen, amikor elütött egy 13 éves lányt a 6-os úton
Egy mentőautó balesetet okozott Pécsen, amikor elütött egy 13 éves lányt a 6-os úton
Fotó: Sándor Judit

Súlyosan sérült a gyerek a balesetben

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint az egység sürgős esethez vonult, minden figyelmeztető jelzés működött. A kislány súlyosan megsérült, a mentők a helyszínen ellátták, állapotát stabilizálták, majd kórházba szállították.

A baleset miatt a rendőrség teljes útzárat rendelt el az érintett útszakaszon, péntek este hosszabb időre gyakorlatilag megbénult a forgalom. Az ügy pontos körülményeit a hatóságok vizsgálják.

A baleset helyszínén készült galériát IDE kattintva tudja megtekinteni.

A héten írtunk róla, hogy a budapesti Corvin negyednél a síneken áthaladó zebrán gázolt el egy gyalogost egy megkülönböztető jelzéseit használó mentőautó. A sérültért egy másik mentő érkezett, hogy kórházba szállítsa.

 

 

