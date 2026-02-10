Feketén, az orvosoknak zsebbe fizetve metéltek körül a szegedi hitközségbe belépő zsidó férfiakat

Egy egészen extrém bűnügyről számolt be a Blikk. Mint írják, a szegedi zsidó hitközségben a vallást felvevőknek, azaz a „betérőknek” felajánlják, hogy a körülmetélésnél válasszák az általuk javasolt orvosokat, és a műtéteket meg is szervezik számukra.

A körülmetélés a legősibb bibliai parancsolat a zsidók számára

Fotó: illusztráció/Pexels

A körülmetélés bibliai parancsolat a zsidó férfiak számára

Amint azt Megyeri Jonatán rabbi, az EMIH – Magyar Zsidó Szövetség kommunikációs igazgatója a Blikknek elmondta: a körülmetélés a legősibb bibliai parancsolat a zsidók számára, több mint 4000 éve gyakorolják, és számos egészségi előnnyel bír. Ilyen például a fitymaszűkület elkerülése vagy későbbi partner esetén a HPV-vírus átadásának megakadályozása.

Tb-re elintézik, de az orvosoknak pénzt kell adni

A bulvárlap egy, a neve elhallgatását kérő informátora elárulta, a hitközségben arra hivatkoznak, hogy amíg egy magánklinikán több százezer forintot is elkérnek a „szépészeti-kozmetikai beavatkozásért,” addig a közeli kisváros rendelőintézetében ez ingyenes, mert társadalombiztosításra intézik.

Igaz, hogy az orvosoknak negyven-ötvenezer forintot kell adni azért, hogy a körülmetélést soron kívül elvégezzék.

Szerinte ez nem elfogadható, mert az előbőr eltávolítása a férfi nemi szervről olyan sebészeti beavatkozás, amelyet előzetes orvosi vizsgálat nélkül nem lehetne megtenni. Elmondta azt is, hogy

az érintettektől a pénzt már a rendelőintézet bejáratnál elkérik, hogy az „üzlet” ezen része minél előbb le legyen tudva.

Az informátor felvetette, hogy a körülmetélést elvégző orvosoknak a tb felé valamivel meg kellett indokolniuk, hogy miért muszáj a beavatkozásokat elvégezni, tehát hamis papírokat állíthattak ki.

Büntetőeljárás folyik az ügyben

A Blikk úgy értesült, hogy többen is hangot adtak nemtetszésüknek, és szóvá tették a problémákat a Mazsihisz és a Szegedi Zsidó Hitközség vezetőinél. Akadt, aki feljelentést tett, ezért a rendőrség befolyással üzérkedés miatt indított nyomozást. A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya közölte:

az ügyben a Bűnügyi Osztály folytat büntetőeljárást, azonban a nyomozás érdekeire tekintettel nem áll módunkban részletesebb információt adni”.

A Szegedi Zsidó Hitközség elnöke, Buk Istvánt azt válaszolta a lap kérdésére, hogy nincs tudomása a hitközséget érintő, befolyással üzérkedés bűntette miatt zajló nyomozásról. A Mazsihisz viszont tudhat valamit, mert a kommunikációs osztály válasza szerint „a megkeresésben szereplő üggyel kapcsolatban jelenleg nincs érdemi közölnivalónk”.