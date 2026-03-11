Árokba csapódott az autó a 11-es úton Esztergomnál: mentőhelikopter vitte el a sérültet – fotók

Súlyos balesettel indult március utolsó hete Esztergom közelében. A 11-es úti baleset során egy autó az árokba hajtott – közölte a Komárom-Esztergom vármegyei hírportál.

Súlyos baleset Esztergomnál a 11-es úton Fotó: Esztergomi Attila tűzoltó őrmester /Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

11-es úti baleset: helyszíni fotókon a mentés

Mint ismert, a baleset hétfőn napközben történt, amikor egy személyautó hajtott árokba a 11-es úton.

A helyszínre az esztergomi és a nyergesújfalui hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik a mentőszolgálattal közösen végezték a mentést. A helyszíni képeket ITT tudja megtekinteni!

A mentési munkálatokba bekapcsolódott a vármegyei műszaki mentőverseny nyertes csapatának több tagja is, akik éppen egy gyakorlatról tartottak vissza a szakaszon, amikor a baleset történt.

Mentőhelikoptert is riasztottak

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak a helyszínre.

A mentők egy 40 év körüli férfit súlyos fejsérüléssel láttak el, majd légi úton szállították kórházba.

