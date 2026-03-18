Durva fordulat egy NAV-ellenőrzés után: rejtett számról fenyegette meg az adóellenőrt egy férfi

Egy teljesen hétköznapi NAV-ellenőrzéssel indult minden, amely során a hatóság munkatársa és a 37 éves férfi találkozott egymással. A vizsgálat azonban láthatóan nagyon felidegesítette az ercsi lakost, aki nem hagyta annyiban a dolgot. A revízió után rejtett telefonszámról felhívta a tisztviselőt és lekezelő hangnemben beszélt vele. Azt akarta elérni, hogy személyesen találkozzanak. Most már nemcsak az adóellenőrzéssel kell számolnia: az adóellenőr fenyegetése miatt akár komoly büntetés is várhat rá – adta hírül a Veol.hu.

Az adóellenőr fenyegetése miatt két napon belül elfogták a 37 éves ercsi férfit a veszprémi rendőrök

Gyorsan kiderült az adóellenőr fenyegetése mögött álló férfi kiléte

Amikor az adóellenőr nem fogadta el a személyes találkozót, a férfi teljesen kijött a sodrából.

A beszélgetés során már odáig fajult a helyzet, hogy veréssel fenyegette meg az adóhivatal munkatársát.

A gyanúsított azt gondolta, hogy a rejtett telefonszám mögé bújva nem lehet majd kideríteni, hogy ő volt a hívó. Ez azonban komoly tévedésnek bizonyult. A rendőrök a hívás adatai és a körülmények alapján gyorsan felderítették az ügyet, így rövid időn belül összeállt a kép arról is, hogy kit kell keresniük.

A veszprémi nyomozók végül két napon belül azonosították a férfit. Nem sokkal később Veszprémben elfogták az ercsi lakost, aki ellen az adóellenőr feljelentést tett. A fenyegetés miatt újabb bűncselekmény miatt indulhat ellene eljárás.

A gyanúsított terhére róható bűncselekmény büntetési tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés lehet.

Nem ez volt az egyetlen eset mostanában, amikor hatósági dolgozókat értek fenyegetések. Pár napja egy nyugat-magyarországi településen a mentősök kerültek ijesztő helyzetbe: egy férfi késsel kezdte fenyegetni őket, amikor a helyszínre érkeztek.