Rémálmok gyötrik a magyar énekesnőt, apja sikolyát hallja

Teljesen kiégett, lakhatatlanná vált az otthonuk – erről számolt be a 2012-es The Voice – Magyarország hangja döntőse, Agárdi Szilvi meghatódva a közösségi oldalán hónapokkal ezelőtt. Édesapja éberségének köszönhetően mindenki megmenekült, időben el tudták hagyni a házat. A férfi kelt fel elsőként hajnalban, nagyjából 4 óra körül, mert egy hatalmas robbanást hallott. Ekkor vette észre, hogy az ablak a hő miatt szinte szétrobbant.

Agárdi Szilvinek rémálmai vannak

Agárdi Szilvi arra riadt fel a férjével, Czerődi Gergővel, hogy az édesapja kétségbeesve kiabál:

Meneküljetek, mentsétek az életeteket!”

Az énekesnő következő emléke már az, hogy pizsamában, mezítláb áll a hóban, és hallja a lángok ropogását. Ekkor jutott eszébe, hogy a macskájuk még bent van. A férje visszarohant az égő házba, és sikerült kihoznia az állatot.

Már nem itt élünk. Az emlékeink elégtek. Ilyenkor az ember mindent átértékel. Elveszthetünk sok mindent, de a hitünket soha. Hiszem, hogy Isten velünk volt, amiért édesapa nem aludt el. Mert azt mondták a tűzoltók, hogy a lángok a mi szobánk felett voltak, és ha apukám nem figyelmeztet minket, mi már nem élnénk Gergővel. A ruhák, cipők az enyészeté lettek, de a legfontosabb megvan. Az egészségünk”

– tette hozzá januárban a vak énekesnő.

Az énekesnő most megrendülten, de hálával beszélt azokról, akik a bajban azonnal melléjük álltak. Hangsúlyozta: sokkal többet jelentenek számára, mint az a néhány rosszindulatú megjegyzés, amelyet a történtek után kaptak a Blikk cikke szerint.

Egy baráti összefogásnak hála, hamar beköltöztünk egy albérletbe”

– mondta Szilvi, hozzátéve: nemcsak ruhákat és mosógépet kaptak, hanem még a cicájukat is meglepetés várta.

A tűzeset azonban komoly lelki nyomot hagyott bennük, és a feldolgozás még messze nem ért véget. Az énekesnő arról is beszélt, hogy időnként már képes felszabadultan nevetni, a történtek súlya továbbra is ránehezedik.

Sokszor vannak rémálmaim, és hallom apu kiabálását olyan visszhangszerűen, hogy tűz van, meneküljetek”

– mesélte.