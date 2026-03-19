Rémálmok gyötrik a magyar énekesnőt, apja sikolyát hallja

Teljesen kiégett, lakhatatlanná vált az otthonuk – erről számolt be a 2012-es The Voice – Magyarország hangja döntőse, Agárdi Szilvi meghatódva a közösségi oldalán hónapokkal ezelőtt. Édesapja éberségének köszönhetően mindenki megmenekült, időben el tudták hagyni a házat. A férfi kelt fel elsőként hajnalban, nagyjából 4 óra körül, mert egy hatalmas robbanást hallott. Ekkor vette észre, hogy az ablak a hő miatt szinte szétrobbant.
Agárdi Szilvi arra riadt fel a férjével, Czerődi Gergővel, hogy az édesapja kétségbeesve kiabál:
Meneküljetek, mentsétek az életeteket!”
Az énekesnő következő emléke már az, hogy pizsamában, mezítláb áll a hóban, és hallja a lángok ropogását. Ekkor jutott eszébe, hogy a macskájuk még bent van. A férje visszarohant az égő házba, és sikerült kihoznia az állatot.
Már nem itt élünk. Az emlékeink elégtek. Ilyenkor az ember mindent átértékel. Elveszthetünk sok mindent, de a hitünket soha. Hiszem, hogy Isten velünk volt, amiért édesapa nem aludt el. Mert azt mondták a tűzoltók, hogy a lángok a mi szobánk felett voltak, és ha apukám nem figyelmeztet minket, mi már nem élnénk Gergővel. A ruhák, cipők az enyészeté lettek, de a legfontosabb megvan. Az egészségünk”
– tette hozzá januárban a vak énekesnő.
Rémálmai vannak Agárdi Szilvinek
Az énekesnő most megrendülten, de hálával beszélt azokról, akik a bajban azonnal melléjük álltak. Hangsúlyozta: sokkal többet jelentenek számára, mint az a néhány rosszindulatú megjegyzés, amelyet a történtek után kaptak a Blikk cikke szerint.
Egy baráti összefogásnak hála, hamar beköltöztünk egy albérletbe”
– mondta Szilvi, hozzátéve: nemcsak ruhákat és mosógépet kaptak, hanem még a cicájukat is meglepetés várta.
A tűzeset azonban komoly lelki nyomot hagyott bennük, és a feldolgozás még messze nem ért véget. Az énekesnő arról is beszélt, hogy időnként már képes felszabadultan nevetni, a történtek súlya továbbra is ránehezedik.
Sokszor vannak rémálmaim, és hallom apu kiabálását olyan visszhangszerűen, hogy tűz van, meneküljetek”
– mesélte.
A mindennapokban felváltva próbálják erősíteni egymást a férjével, a feszültséget pedig gyakran humorral igyekeznek oldani. Volt például olyan pillanat, amikor az édesanyját megkérte, hogy keresse meg a fehér sportcipőjét, mire az nevetve azt felelte: az is odakozmált a tűzben. Az ilyen helyzetek átmenetileg enyhítik a fájdalmat, de a veszteség feldolgozása hosszabb időt igényel.
Még nem tudtam a történtek miatt alaposan kisírni magamat. Ott még nem tartok. Időm sem volt rá, annyi a teendő”
– vallotta be.
Bár senkire sem haragszik, a történtek után maradt benne feszültség, és csalódott is. A család most az újrakezdésre koncentrál, és bár nehéz helyzetből indulnak, az a sok segítség, amit kaptak, erőt ad nekik a továbblépéshez.
