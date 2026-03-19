Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Most érkezett: lelőttek egy repülőgépet a Közel-Keleten

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 648,4 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -53,4 Ft / Gázolaj piaci ár: 704 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -89 Ft

énekesnő

Rémálmok gyötrik a magyar énekesnőt, apja sikolyát hallja

26 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az év elején súlyos csapás ért egy magyar énekesnőt: tűz pusztította el az otthonát. Agárdi Szilvi most elárulta, mennyi támogatást kapott élete talán legnehezebb időszakában, és arról is beszélt, hogy rémálmok gyötrik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
énekesnőtűzesetben károsultagárdi szilvithe voice – magyarország hangjaczerődi gergőújrakezdésbajcelebrémálomtűzeset

Teljesen kiégett, lakhatatlanná vált az otthonuk – erről számolt be a 2012-es The Voice – Magyarország hangja döntőse, Agárdi Szilvi meghatódva a közösségi oldalán hónapokkal ezelőtt. Édesapja éberségének köszönhetően mindenki megmenekült, időben el tudták hagyni a házat. A férfi kelt fel elsőként hajnalban, nagyjából 4 óra körül, mert egy hatalmas robbanást hallott. Ekkor vette észre, hogy az ablak a hő miatt szinte szétrobbant.

Agárdi Szilvinek rémálmai vannak
Fotó: MW archív

Agárdi Szilvi arra riadt fel a férjével, Czerődi Gergővel, hogy az édesapja kétségbeesve kiabál:

Meneküljetek, mentsétek az életeteket!” 

Az énekesnő következő emléke már az, hogy pizsamában, mezítláb áll a hóban, és hallja a lángok ropogását. Ekkor jutott eszébe, hogy a macskájuk még bent van. A férje visszarohant az égő házba, és sikerült kihoznia az állatot.

Már nem itt élünk. Az emlékeink elégtek. Ilyenkor az ember mindent átértékel. Elveszthetünk sok mindent, de a hitünket soha. Hiszem, hogy Isten velünk volt, amiért édesapa nem aludt el. Mert azt mondták a tűzoltók, hogy a lángok a mi szobánk felett voltak, és ha apukám nem figyelmeztet minket, mi már nem élnénk Gergővel. A ruhák, cipők az enyészeté lettek, de a legfontosabb megvan. Az egészségünk”

– tette hozzá januárban a vak énekesnő.

Az énekesnő most megrendülten, de hálával beszélt azokról, akik a bajban azonnal melléjük álltak. Hangsúlyozta: sokkal többet jelentenek számára, mint az a néhány rosszindulatú megjegyzés, amelyet a történtek után kaptak a Blikk cikke szerint.

Egy baráti összefogásnak hála, hamar beköltöztünk egy albérletbe” 

– mondta Szilvi, hozzátéve: nemcsak ruhákat és mosógépet kaptak, hanem még a cicájukat is meglepetés várta.

A tűzeset azonban komoly lelki nyomot hagyott bennük, és a feldolgozás még messze nem ért véget. Az énekesnő arról is beszélt, hogy időnként már képes felszabadultan nevetni, a történtek súlya továbbra is ránehezedik.

Sokszor vannak rémálmaim, és hallom apu kiabálását olyan visszhangszerűen, hogy tűz van, meneküljetek”

– mesélte. 

A mindennapokban felváltva próbálják erősíteni egymást a férjével, a feszültséget pedig gyakran humorral igyekeznek oldani. Volt például olyan pillanat, amikor az édesanyját megkérte, hogy keresse meg a fehér sportcipőjét, mire az nevetve azt felelte: az is odakozmált a tűzben. Az ilyen helyzetek átmenetileg enyhítik a fájdalmat, de a veszteség feldolgozása hosszabb időt igényel.

Még nem tudtam a történtek miatt alaposan kisírni magamat. Ott még nem tartok. Időm sem volt rá, annyi a teendő”

– vallotta be. 

Bár senkire sem haragszik, a történtek után maradt benne feszültség, és csalódott is. A család most az újrakezdésre koncentrál, és bár nehéz helyzetből indulnak, az a sok segítség, amit kaptak, erőt ad nekik a továbblépéshez.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!