Nyíllal átlőtt macskát próbáltak menteni Debrecenben

Az állatvédők döbbenetes felfedezést tettek a napokban Debrecenben. Egy szokatlanul kegyetlen állatkínzás nyomaira bukkantak, amikor megtalálták Nyilas Misit, a nyíllal átlőtt macskát. A szakemberek azonnal orvosi segítséget nyújtottak a szerencsétlen állatnak.
Egy szörnyű állatkínzásról tájékoztatta a nyilvánosságot az „Együtt az Állatokért” Állatvédő Közhasznú Egyesület – Debrecen közösségi oldala, ahol képeket osztottak meg Nyilas Misiről, a nyíllal átlőtt macskáról – adta hírül a Haon.hu.
Elképesztő állatkínzás Debrecenben
Az állatmentők szerint a macskának rendkívül nagy fájdalmai voltak, ugyanis nemcsak a lába is eltört amellett, hogy a testét átfúrta egy nyílvessző. Az állat szerencséje, hogy a lövedék létfontosságú szervet nem ért, így megoperálták, a fiatal kandúr állapota stabil.
Az elmúlt napokban egy másik állati eset tartotta izgalomban Nagylóc lakóit: egy helyi gazdától elszabadult egy fiatal bika, amely kóborlása közben egy gyermeket is fellökött, aki kórházba került.
