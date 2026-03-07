Nyíllal átlőtt macskát próbáltak menteni Debrecenben

Egy szörnyű állatkínzásról tájékoztatta a nyilvánosságot az „Együtt az Állatokért” Állatvédő Közhasznú Egyesület – Debrecen közösségi oldala, ahol képeket osztottak meg Nyilas Misiről, a nyíllal átlőtt macskáról – adta hírül a Haon.hu.

Nyilas Misi, a nyíllal átlőtt macska. Az elképesztő állatkínzás után az állatvédők segítettek a macskán, az állapota jelenleg stabil

Fotó: Facebook.com/"Együtt az Állatokért" Állatvédő Közhasznú Egyesület - Debrecen

Elképesztő állatkínzás Debrecenben

Az állatmentők szerint a macskának rendkívül nagy fájdalmai voltak, ugyanis nemcsak a lába is eltört amellett, hogy a testét átfúrta egy nyílvessző. Az állat szerencséje, hogy a lövedék létfontosságú szervet nem ért, így megoperálták, a fiatal kandúr állapota stabil.

