debrecenben

Nyíllal átlőtt macskát próbáltak menteni Debrecenben

Az állatvédők döbbenetes felfedezést tettek a napokban Debrecenben. Egy szokatlanul kegyetlen állatkínzás nyomaira bukkantak, amikor megtalálták Nyilas Misit, a nyíllal átlőtt macskát. A szakemberek azonnal orvosi segítséget nyújtottak a szerencsétlen állatnak.
Egy szörnyű állatkínzásról tájékoztatta a nyilvánosságot az „Együtt az Állatokért” Állatvédő Közhasznú Egyesület – Debrecen közösségi oldala, ahol képeket osztottak meg Nyilas Misiről, a nyíllal átlőtt macskáról – adta hírül a Haon.hu.

Nyilas Misi, a nyíllal átlőtt macska. Az elképesztő állatkínzás után az állatvédők segítettek a macskán, az állapota jelenleg stabil.
Fotó: Facebook.com/"Együtt az Állatokért" Állatvédő Közhasznú Egyesület - Debrecen 

Elképesztő állatkínzás Debrecenben

Az állatmentők szerint a macskának rendkívül nagy fájdalmai voltak, ugyanis nemcsak a lába is eltört amellett, hogy a testét átfúrta egy nyílvessző. Az állat szerencséje, hogy a lövedék létfontosságú szervet nem ért, így megoperálták, a fiatal kandúr állapota stabil. 

Az elmúlt napokban egy másik állati eset tartotta izgalomban Nagylóc lakóit: egy helyi gazdától elszabadult egy fiatal bika, amely kóborlása közben egy gyermeket is fellökött, aki kórházba került

 

 

