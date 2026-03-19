Sokkoló állatkínzás Előszálláson: menteni kellett a kecskét és a kutyát is

Egy elképesztően kegyetlen történet borzolta a kedélyeket Előszálláson, ahol az állatkínzás olyan szintet ért el, amit nehéz szavakba önteni. Az állatmentők egy olyan helyszínre érkeztek, ahol nemcsak egy súlyosan sérült kecske, hanem egy traumatizált kutya is segítségre szorult. A beszámolók szerint a gazda egy élő kecskét dobott oda a kutyájának, amely így prédaként támadt rá az állatra. Mire a segítség megérkezett, a kecske már súlyos sérüléseket szenvedett a nyakán, ahol mély, elfertőződött seb éktelenkedett, állapota pedig kritikus volt – írta a Duol.hu.

Az állatkínzás soha nem látott brutalitásba torkollott

Fotó: Fema Állatmentők Facebook-oldala

Állatkínzás, ami minden határt átlépett

Az állatkínzás ezen esete különösen megrázta a helyieket és az állatvédőket is. A helyszínen ráadásul nemcsak a sérült állatot találták meg, hiszen két elpusztult kecske teteme is előkerült, ami arra utal, hogy nem egyedi esetről lehet szó.

A mentés több órán át tartott, de végül sikerült biztonságba helyezni mind a kecskét, mind a kutyát. A sérült állatot azonnal állatorvoshoz vitték, ahol megkezdték a kezelését. Bár az állapota súlyos, az állatvédők bizakodnak a felépülésében.

A kutya (akit Roni névre kereszteltek) szintén komoly lelki sérüléseket hordoz. A beszámolók szerint még a kisebb zajokra is összerezzen, ugyanakkor nem mutat agressziót más állatokkal, például macskákkal szemben sem.

Mi jöhet ezután?

Az állatkínzás nemcsak az állatok, hanem a társadalom egészének problémája. A hatóságok és az állatvédők közös fellépése kulcsfontosságú lehet abban, hogy hasonló esetek ne történhessenek meg újra.

Az állatmentők bíznak benne, hogy a történtek után nagyobb figyelem irányul az ilyen jellegű visszaélésekre és hogy a megmentett állatok végre nyugodt, biztonságos életet élhetnek. A napokban például óriási felháborodást keltett az az eset Barcson, ahol fagyállóval ölték halomra a házi kedvenceket.