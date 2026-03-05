Botrány! Állatkínzók vezethettek két állatmenhelyet, kutyákat öltek

A Prahova megyei rendőrség tájékoztatása szerint március 5-én reggel több helyszínen tartottak razziát egy nagyszabású nyomozás részeként Romániában. Az akció Prahova, Giurgiu, Konstanca és Ilfov megyékre is kiterjedt, vállalkozások székhelyein, magánlakásokban és közintézményeknél is megjelentek a hatóságok. A nyomozás a gazdátlan kutyák feltételezett szándékos, illegális elaltatásával függ össze. Az ügyben több embert, feltételezett állatkínzókat hallgatnak ki – írta meg a News.ro információi alapján a Maszol.ro.

Illegálisan altatták el a kutyákat állatkínzók (illusztráció)

Fotó: Maszol.ro/Csíkszereda Polgármesteri Hivatala

A nyomozás eddigi adatai szerint tavaly két magánállatmenhely képviselői több önkormányzattal is szerződést kötöttek a gazdátlan kutyák befogására, elhelyezésére, elaltatására, valamint az állati maradványok kezelésére. A hatóságok gyanúja szerint azonban a megállapodások teljesítése során számos kutyát jogtalanul altattak el.

Azokat az állatokat is megölhették, amelyeket nem fogadtak örökbe vagy amelyekért nem jelentkezett a gazdájuk.

Ezzel megsértették a gazdátlan kutyák kezelésére és az eutanázia szabályaira vonatkozó előírásokat.

Állatkínzók mellett egyszerű csalók is érintettek lehetnek az ügyben

A nyomozás másik szála szerint tavaly októberben egy kereskedelmi társaság szerződést kötött egy önkormányzattal a gazdátlan kutyák befogására. A gyanú szerint azonban a cég képviselői olyan iratokat készítettek, amelyekben valótlanul több mint száz kutya befogását tüntették fel. A vizsgálat alapján a társaság nem rendelkezett a feladat ellátásához szükséges logisztikai háttérrel, és a szerződésben vállalt szolgáltatásokat sem teljesítette maradéktalanul.

A hatóságok szerint ezzel megtévesztették a megrendelő önkormányzatot, és több mint százezer lejhez jutottak jogtalanul.

A nyomozók azt is vizsgálják, pontosan hány állat érintett az ügyben. Az eljárásban kilenc, 28 és 56 év közötti embert hallgatnak ki.

Bajban van egy állat?

Ha Ön arra gyanakszik, hogy állatot bántanak, kínoznak vagy nem látnak el megfelelően, azonnal hívja a helyi rendőrséget! Ha bizonytalan abban, mi számít állatkínzásnak, nézze meg a Hír TV Riasztás című műsorának erről szóló riportját: