Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olajblokád

Rendkívüli esemény történt a magyar delegációval Kijevben

Fontos

Megölték Irán új vezetőjét? Sokkoló hírek érkeztek

alpaka

Sötét titkot rejthet a négy kidobott alpakatetem, valaki kivágta a chipjeiket

19 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rejtély övezi a Fejér vármegyei Sárpentele mellett kidobott állati maradványok eredetét, mivel a hatóságok egyelőre nem tudták azonosítani a tulajdonost. A nyomozást nehezíti, hogy az út mentén talált négy alpaka teteméből valaki módszeresen eltávolította az azonosításra szolgáló chipeket.
Link másolása
Vágólapra másolva!
alpakahaszonállatsárpenteltetemchipállattetem

Fejér vármegyei Sárpentelére vezető út mentén, négy elhullott alpaka tetemére bukkantak. A gazda azonosítása nélkül a tetemek elszállításának és megsemmisítésének közel félmilliós költsége az önkormányzat kasszáját terheli majd. A hatóságok dolgát jelentősen megnehezíti, hogy valaki szándékosan kivágta az azonosító chipeket, így szinte lehetetlen kideríteni, honnan származik a négy kidobott alpaka – írta a Blikk.hu.

Alpaka, Alpaca, háziasított, rendkívüli finomságú gyapjáról ismert dél-amerikai teveféle, alpakaalpaca
Valaki eltávolította az alpakatetemekből az azonosításra szolgáló chipeket
Fotó: Shutterstock/Johannes Ziegler Photo

Egyre nagyobb rejtély a négy alpakatetem

A hatósági állatorvos szerint nem bántalmazás okozta az állatok vesztét, továbbra is kérdéses, hogy valamilyen fertőző betegség állhat-e a háttérben. Magyarországon ritka haszonállatnak számít az alpaka, így négy példány egyidejű elpusztulása és a tetemek chippektől megfosztott, titokzatos kidobása komoly gyanút vet fel a tulajdonos felelősségével kapcsolatban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!