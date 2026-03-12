Sötét titkot rejthet a négy kidobott alpakatetem, valaki kivágta a chipjeiket

Fejér vármegyei Sárpentelére vezető út mentén, négy elhullott alpaka tetemére bukkantak. A gazda azonosítása nélkül a tetemek elszállításának és megsemmisítésének közel félmilliós költsége az önkormányzat kasszáját terheli majd. A hatóságok dolgát jelentősen megnehezíti, hogy valaki szándékosan kivágta az azonosító chipeket, így szinte lehetetlen kideríteni, honnan származik a négy kidobott alpaka – írta a Blikk.hu.

Valaki eltávolította az alpakatetemekből az azonosításra szolgáló chipeket

Fotó: Shutterstock/Johannes Ziegler Photo

Egyre nagyobb rejtély a négy alpakatetem

A hatósági állatorvos szerint nem bántalmazás okozta az állatok vesztét, továbbra is kérdéses, hogy valamilyen fertőző betegség állhat-e a háttérben. Magyarországon ritka haszonállatnak számít az alpaka, így négy példány egyidejű elpusztulása és a tetemek chippektől megfosztott, titokzatos kidobása komoly gyanút vet fel a tulajdonos felelősségével kapcsolatban.