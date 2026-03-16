Kiderült, hogy használják a bűnözők az alpakákat

Bűncselekmény vagy tragikus baleset állhat a háttérben? A székesfehérvári járási állatorvosok a sárpentelei erdőnél bukkantak rá négy azonosító chip nélküli alpaka tetemére, amelyektől gazdájuk az éjszaka leple alatt, illegális módon szabadult meg. A Nébih hivatalos közleményében megerősítette, hogy az elpusztult állatok szervezetében nem találtak fertőző betegségre utaló nyomot, így a járványveszélyt kategorikusan kizárták – írta a Blikk.hu.

Az eset számos kérdést vet fel, hiszen ezek az egzotikus állatok rendkívül értékesek, mégis úgy dobták ki őket egy elhagyatott úton, mint a puszta hulladékot. Az alpaka sűrű gyapja elméletileg alkalmas lehetne tiltott szerek álcázott szállítására, de az állatok érzékeny gyomra miatt egy ilyen akció könnyen a pusztulásukhoz vezethetett – azt azonban egyelőre homály fedi, hogy valóban sötét üzletek áldozataivá váltak-e a szerencsétlen páratlanujjú patások.

Élő konténerként végezhették a kidobott alpaka tetemek?

A sárpentelei bekötőúton talált állattetemek ügye jóval túlmutat egy egyszerű illegális hulladéklerakáson, hiszen a négy állat egyszeri pusztulása és az azonosító chipek hiánya egy sötét, nemzetközi bűnözői technikára utalhat. Bár a Nébih kizárta a járványveszélyt,

a körülmények kísértetiesen emlékeztetnek a dél-amerikai drogkartellek évtizedek óta alkalmazott „szellemflotta” módszerére.

Ezek a bűnszervezetek azért kedvelik az alpakát és rokonait, mert sűrű gyapjuk tökéletes álcázóköpenyként funkcionál: a közé rejtett csomagok nem változtatják meg az állat sziluettjét, a határmenti legeltetésnek álcázott mozgatás pedig ritkán kelt gyanút a hatóságokban.

Mivel a fertőző betegséget a szakemberek elvetették, a legvalószínűbb és egyben legkegyetlenebb forgatókönyv az úgynevezett „élő konténer” technika alkalmazása lehetett.

Ennek során a kábítószert gumikapszulákba zárva nyeletik le az állatokkal, ám az alpaka összetett és rendkívül érzékeny gyomorszerkezete nem tolerálja a hibákat.

Ha a szállítás során akár egyetlen kapszula is megsérül vagy elzáródást okoz a bélrendszerben, az állat pusztulása elkerülhetetlen. A négy példány egyidejű halála arra utalhat, hogy egy elhibázott beavatkozás vagy egy azonos, hibás szállítmány végzett velük, az elpusztult jószág pedig a tulajdonos számára értéktelen tetemből azonnal súlyos bűnjellé vált, amitől az út szélén kellett megszabadulnia.