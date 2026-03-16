Kiderült, hogy használják a bűnözők az alpakákat

Bűncselekmény vagy tragikus baleset állhat a háttérben? A székesfehérvári járási állatorvosok a sárpentelei erdőnél bukkantak rá négy azonosító chip nélküli alpaka tetemére, amelyektől gazdájuk az éjszaka leple alatt, illegális módon szabadult meg. A Nébih hivatalos közleményében megerősítette, hogy az elpusztult állatok szervezetében nem találtak fertőző betegségre utaló nyomot, így a járványveszélyt kategorikusan kizárták – írta a Blikk.hu.
Az eset számos kérdést vet fel, hiszen ezek az egzotikus állatok rendkívül értékesek, mégis úgy dobták ki őket egy elhagyatott úton, mint a puszta hulladékot. Az alpaka sűrű gyapja elméletileg alkalmas lehetne tiltott szerek álcázott szállítására, de az állatok érzékeny gyomra miatt egy ilyen akció könnyen a pusztulásukhoz vezethetett – azt azonban egyelőre homály fedi, hogy valóban sötét üzletek áldozataivá váltak-e a szerencsétlen páratlanujjú patások.
Élő konténerként végezhették a kidobott alpaka tetemek?
A sárpentelei bekötőúton talált állattetemek ügye jóval túlmutat egy egyszerű illegális hulladéklerakáson, hiszen a négy állat egyszeri pusztulása és az azonosító chipek hiánya egy sötét, nemzetközi bűnözői technikára utalhat. Bár a Nébih kizárta a járványveszélyt,
a körülmények kísértetiesen emlékeztetnek a dél-amerikai drogkartellek évtizedek óta alkalmazott „szellemflotta” módszerére.
Ezek a bűnszervezetek azért kedvelik az alpakát és rokonait, mert sűrű gyapjuk tökéletes álcázóköpenyként funkcionál: a közé rejtett csomagok nem változtatják meg az állat sziluettjét, a határmenti legeltetésnek álcázott mozgatás pedig ritkán kelt gyanút a hatóságokban.
Mivel a fertőző betegséget a szakemberek elvetették, a legvalószínűbb és egyben legkegyetlenebb forgatókönyv az úgynevezett „élő konténer” technika alkalmazása lehetett.
Ennek során a kábítószert gumikapszulákba zárva nyeletik le az állatokkal, ám az alpaka összetett és rendkívül érzékeny gyomorszerkezete nem tolerálja a hibákat.
Ha a szállítás során akár egyetlen kapszula is megsérül vagy elzáródást okoz a bélrendszerben, az állat pusztulása elkerülhetetlen. A négy példány egyidejű halála arra utalhat, hogy egy elhibázott beavatkozás vagy egy azonos, hibás szállítmány végzett velük, az elpusztult jószág pedig a tulajdonos számára értéktelen tetemből azonnal súlyos bűnjellé vált, amitől az út szélén kellett megszabadulnia.
Dél-amerikai logika a magyar mezőföldeken
Magyarországon az alpakatartás szigorú regisztrációhoz kötött, így a „láthatatlan”, jelölés nélküli állatok jelenléte már önmagában is bűncselekményt feltételez.
Fejér vármegye elszigetelt tanyavilága tökéletes stratégiai pontot jelenthetett a rakomány kinyerésére vagy a „néma tanúk” pihentetésére, távol a városi szemektől.
A Nébih jelentése lezárta a járványügyi kérdést, de kinyitott egy sokkal nyugtalanítóbbat: lehetséges, hogy a dél-amerikai kartellek gátlástalan logikája elérte a magyar mezőföldeket is.
Jelenleg a rendőrségi válaszokra várnak, hogy kiderüljön, indult-e nyomozás a kábítószer-csempészet gyanúja miatt, és bevetnek-e drogkereső kutyákat a helyszínen. Az elkövetők vélhetően abban bíznak, hogy nálunk az alpaka csak egy furcsa, egzotikus kuriózum marad és senki nem néz be mélyebben a sűrű gyapjú mögé vagy az állatok bélrendszerébe.
