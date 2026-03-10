Horror Sárpentelén: alpakatetemek hevertek a bekötőút mellett

Négy elhullott alpaka tetemére bukkantak helyi lakosok a Fejér vármegyei Sárpentelére vezető bekötőút mellett. Jelenleg nem lehet tudni, hogy az elhullott állatok miként kerültek oda, illetve ki vitte oda őket – adta hírül a Blikk.hu.

Alpakatetemek hevertek az út mellett Sárpentelén, a hatóság vizsgálódik

Fotó: Shutterstock/Johannes Ziegler Photo

Négy alpakatetem az út mellett

Az esetről Óber Andrea, a település polgármestere számolt be a Facebookon. Kiemelte: az elpusztult állatok mellett egyéb hulladékot is találtak.

Ez a cselekedet nemcsak lelkiismeretlen és elfogadhatatlan az állatokkal és környezetünkkel szemben, de komoly anyagi kárt is okozott önkormányzatunknak, hiszen a tetemek szakszerű, egészségügyi előírásoknak megfelelő elszállítása és ártalmatlanítása jelentős költséggel jár, amely a közösségünket terheli. Kérjük a jövőben figyeljünk egymásra, használjuk a törvényes lehetőségeket, mivel közös érdekünk, hogy megóvjuk erdeink tisztaságát és rendjét. Ne hagyjuk, hogy felelőtlen egyének tönkretegyék környezetünket és megkárosítsák településünket!”

– emelte ki a településvezető.

Úgy tudni, az állatokat hétfőn szállították el a bekötőút mellől. A községben értetlenül állnak a jelenség előtt, ugyanis nem tudnak arról, hogy a közelben bárki tartana alpakát. Az Origó egy rutinkeresés során egyébként talált olyan Székesfehérvárhoz közel eső lovardát, ahol tartanak ilyen állatokat. Ez természetesen egyáltalán nem jelenti azt, hogy az elhullott alpakák onnan származnának.

A hatósági állatorvos megállapította, hogy az alpakák nem kínzás miatt pusztultak el, feltehetően valamilyen betegség végezhetett velük. Ám a tetemek kidobása így legalább szabálysértésnek számít, ezért az ügyben hatósági vizsgálat indult.

Magyarországon egyébként egyre többen tartanak alpakát: itthon elsősorban a gyapjújáért és turisztikai attrakcióként vonzó befektetés a dél-amerikai állat.