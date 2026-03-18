Holttest is hevert ott, ahol a négy alpakatetemre rátaláltak

Másfél héttel ezelőtt sokkoló felfedezést tettek a Sárpentele felé vezető egyik félreeső bekötőúton. Elpusztult alpakákra bukkantak, amelyeket valaki úgy hagyott hátra, mintha sosem tartoztak volna senkihez. Az állatok tragédiája azonban nem merül ki ennyiben. A körülmények arra utalnak, hogy az állatok tetemeit szándékosan próbálták elrejteni, abban a reményben, hogy a ritkán járt területen nem akadnak rájuk. Ez nem jött be – írta a Blikk.hu.

Az alpakák tetemeit egy félreeső út mentén próbálták elrejteni

A történet egyik legfurcsább részlete, hogy az alpakákban nem találtak chippet, így hivatalosan nem is szerepeltek semmilyen nyilvántartásban. Ez erősen megnehezíti annak kiderítését, kihez tartoztak. Az is gyanús, hogy senki nem jelentkezett értük, mintha a tulajdonos inkább a hallgatást választaná – talán nem véletlenül.

Lehet, hogy megölték az alpakákat

Kezdetben felmerült, hogy valamilyen fertőzés következtében pusztulhattak el az állatok. Ez akár magyarázatot adhatna arra is, miért próbálták eltüntetni a tetemeket: egy esetleges járvány miatt a hatóságok akár az egész állományt is felszámolhatták volna.

A boncolási eredmények azonban egyértelműen kizárták ezt a lehetőséget. Nem találtak fertőzésre utaló jeleket, úgyhogy a rendőrség állatkínzás gyanújával indított eljárást, ami arra utal, hogy az alpakák nem természetes módon pusztultak el.

Sötétebb forgatókönyvek is felmerültek

Az esettel kapcsolatban több, szokatlan felvetés is felmerült, például az, hogy az állatokat illegális célokra használták, majd amikor már nem volt rájuk szükség, végeztek velük. Bár ez elsőre túlzónak tűnhet, a helyszín múltja miatt nem teljesen alaptalan ez a felvetés.

A környék neve nem először kerül elő valamilyen bűnügy kapcsán.

Évekkel ezelőtt egy férfi a vagyonáért megölte azt, aki korábban segített neki, majd az illető holttestét a közeli erdőben elásta.

Életfogytig tartó fegyházbüntetést szabtak ki rá.