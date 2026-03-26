„Bárcsak visszacsinálhatnám” – megszületett az ítélet az anyagyilkos ügyében

Súlyos ítélet született annak az anyagyilkos férfinak az ügyében, aki 2023 nyarán végzett édesanyjával. A bíróság 18 év fegyházbüntetésre ítélte és kimondta azt is, hogy feltételes szabadságra sem bocsátható. A vádlott a tárgyaláson teljes beismerő vallomást tett és arról beszélt, hogy mélységesen megbánta tettét – írta a Bors.

A férfi a vallomása szerint rendszeresen fogyasztott különböző tudatmódosító szereket és saját elmondása alapján gyakran hallott hangokat is, amelyek befolyásolták a viselkedését. A tragédia napján is zavart állapotban volt, amfetamint, kokaint és alkoholt is fogyasztott, a történtek ezután pedig rövid idő alatt visszafordíthatatlan fordulatot vettek.

Édesanyjával 37 késszúrással végzett, miközben ő aludt.

A bíró kérdéseire egészen pontosan így válaszolt:

Legutóbb egy hónappal ezelőtt beszéltem az IMEI-s meghallgatáson arról, hogy hangokat hallok. Mostanában is rendszeresen hallok nevetést és azt, hogy rajtam gúnyolódnak, ezért továbbra is gyógyszereket kell szednem.

A tárgyaláson a férfi többször hangsúlyozta, hogy nem tudja feldolgozni, ami történt és bocsánatot kért családjától.

Nagyon nagy lelki fájdalmat érzek, hogy megtörtént ami történt és ide jutottam. Felfogni sem tudom, amit tettem

Elmondása szerint a mai napig küzd a történtek súlyával és rendszeres orvosi kezelés alatt áll.

Az ügyészség álláspontja szerint a cselekmény súlya miatt nem volt kérdés a felelősség megállapítása. A bíróság elfogadta a beismerő vallomást és ennek alapján hozta meg ítéletét. A döntés értelmében a férfi hosszú éveket tölt majd fegyházban.

A múlt hónapban pedig egy óvónő került a vádlottak padjára hasonló ügyből kifolyólag, aki két éve végzett a saját édesanyjával. Azzal védekezett, hogy az anyja magának köszönheti a halálát, mert megérdemelte.