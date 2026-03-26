Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 687,8 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -92,8 Ft / Gázolaj piaci ár: 781,3 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -166,3 Ft

„Bárcsak visszacsinálhatnám” – megszületett az ítélet az anyagyilkos ügyében

44 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megrázó részletek derültek ki egy családi tragédia kapcsán, amelynek tárgyalása a bíróságon folytatódott. Az ügyben egy anyagyilkos nézett szembe a törvénnyel, akinek sorsáról most végleg döntés született.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Súlyos ítélet született annak az anyagyilkos férfinak az ügyében, aki 2023 nyarán végzett édesanyjával. A bíróság 18 év fegyházbüntetésre ítélte és kimondta azt is, hogy feltételes szabadságra sem bocsátható. A vádlott a tárgyaláson teljes beismerő vallomást tett és arról beszélt, hogy mélységesen megbánta tettét – írta a Bors.

A bíróság kimondta az ítéletet az anyagyilkos ügyében
Fotó: MW

Anyagyilkos a vádlottak padján

A férfi a vallomása szerint rendszeresen fogyasztott különböző tudatmódosító szereket és saját elmondása alapján gyakran hallott hangokat is, amelyek befolyásolták a viselkedését. A tragédia napján is zavart állapotban volt, amfetamint, kokaint és alkoholt is fogyasztott, a történtek ezután pedig rövid idő alatt visszafordíthatatlan fordulatot vettek.

Édesanyjával 37 késszúrással végzett, miközben ő aludt.

A bíró kérdéseire egészen pontosan így válaszolt:

Legutóbb egy hónappal ezelőtt beszéltem az IMEI-s meghallgatáson arról, hogy hangokat hallok. Mostanában is rendszeresen hallok nevetést és azt, hogy rajtam gúnyolódnak, ezért továbbra is gyógyszereket kell szednem.

Bocsánatért könyörgött

A tárgyaláson a férfi többször hangsúlyozta, hogy nem tudja feldolgozni, ami történt és bocsánatot kért családjától.

Nagyon nagy lelki fájdalmat érzek, hogy megtörtént ami történt és ide jutottam. Felfogni sem tudom, amit tettem

Elmondása szerint a mai napig küzd a történtek súlyával és rendszeres orvosi kezelés alatt áll.

Az ügyészség álláspontja szerint a cselekmény súlya miatt nem volt kérdés a felelősség megállapítása. A bíróság elfogadta a beismerő vallomást és ennek alapján hozta meg ítéletét. A döntés értelmében a férfi hosszú éveket tölt majd fegyházban.

A múlt hónapban pedig egy óvónő került a vádlottak padjára hasonló ügyből kifolyólag, aki két éve végzett a saját édesanyjával. Azzal védekezett, hogy az anyja magának köszönheti a halálát, mert megérdemelte.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!