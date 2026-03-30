Nem kapta meg gyógyszereit a mátyásföldi anyagyilkos

2023 augusztusában a mátyásföldi anyagyilkos még a Sziget Fesztivál tömegében bulizott, néhány órával később viszont már egy olyan spirálban találta magát, aminek a vége brutális tragédia lett. Barátai hazavitték, de az a pont, ahol még csak egy rossz este lett volna, addigra már rég elmúlt. Bár pszichiátriai kezelés alatt állt, gyógyszereit nem szedte következetesen. Ezzel párhuzamosan rendszeresen használt különböző tudatmódosító szereket, többek között kokaint és amfetamint, valamint alkoholt fogyasztott – írta a Borsonline.hu.

Beszámítható állapotban tett vallomást az anyagyilkos

A tragédia napján hallucinációk jelentkeztek nála: hangokat hallott, amelyek erőszakos cselekedetre ösztönözték. Végül az édesanyját támadta meg álmában, és többször megszúrta. A nő a helyszínen meghalt. A férfi később megbánást tanúsított, ami ilyenkor már inkább ténymegállapítás, mint megoldás.

Beismerte tettét a mátyásföldi anyagyilkos

Az előkészítő ülés során a vádlott beismerte a tettét, és lemondott a tárgyalás jogáról. A bíróság 18 év fegyházbüntetésre ítélte, amely ellen a védelem enyhítésért fellebbezett. Az ügyvéd szerint az ítélet túl szigorú, figyelembe véve a beismerő vallomást és a megbánást.

A szakértői vizsgálatok alapján a férfi a gyilkosság elkövetésekor beszámítható állapotban volt, így büntethetőnek minősült.

Az ülésen az is szóba került, hogy a vádlott aznap nem kapta meg a gyógyszereit. Ez azonban nem véletlen volt.

A védő kérésére történt így, mivel gyógyszeres befolyásoltság alatt tett nyilatkozatot a bíróság nem fogadhatott volna el. A cél az volt, hogy a férfi tiszta tudatállapotban tegyen vallomást.

A férfit jelenleg büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva, ahol több elítélttel osztozik egy zárkán.