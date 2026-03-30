Álmában késelte meg anyját a nyíregyházi anyagyilkos

Nyíregyházán egy 67 éves férfi tragikus tettére derült fény, amikor álmában megölte édesanyját. Az anyagyilkos még testvéreinek is szólt, de azt nem mondta el, ki tette a szörnyűséget.
Nyíregyházán egy tragikus családi vita végződött anyagyilkossággal: a 67 éves F. M. március 28-án hajnalban közös otthonukban megölte édesanyját. Az idős nő korábban megtiltotta fia számára az alkoholfogyasztást, és a nyugdíját is ő kezelte, ami gyakori vitákhoz vezetett köztük – áll a Police.hu oldalán.

Álmában végzett a nővel az anyagyilkos férfi
Fotó: Illusztráció/Shutterstock 

Kezdeményezték az anyagyilkos letartóztatását

Március 27-én F. M. pénzt kért anyjától alkoholra, de a nő megtagadta a kérést. Éjjel a konyhából magához vett késsel bement anyja szobájába, többször megszúrta, majd otthagyta. 

Reggel felébredve telefonon értesítette testvéreit anyja haláláról, de a körülményekről nem számolt be. A hatóságot végül az egyik testvér értesítette a gyilkosságról.

A nyomozók a helyszínen elfogták a férfit, emberölés megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

2023 augusztusában a mátyásföldi férfi még a Sziget Fesztivál tömegében élvezte a nyarat, néhány órával később azonban már egy kontrollálhatatlan spirál közepén találta magát, amely végül tragédiába torkollott. Barátai hazakísérték, de az este 37 késszúrással megölte alvó édesanyját – állítólag a hangok mondták neki.

 

