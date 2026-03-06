Rosszul tette, hogy apróhirdetést adott fel a top 50-es körözött bűnöző nő

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozói idén már négy top 50-es körözöttet kerítettek kézre. A legutóbbi elfogás meglepően szerencsésen alakult, mivel az egyik legkeresettebb bűnöző elkövette azt a hibát, hogy internetes apróhirdetést adott fel a saját telefonszámával – írja a Zsaru Magazin cikke alapján a Szon.hu.

A legkeresettebb bűnözők toplistáján szereplő nő egy internetes apróhirdetés miatt került a képbe Fotó: Police.hu

Az életvédelmi alosztály vezetője, Bukta Ádám őrnagy a közösségi médiában figyelt fel a 41 éves nőre, aki egy mobiltelefont hirdetett eladásra. A nyomozó vevőnek kiadva magát hívta fel a megadott számot, majd némi alkudozást követően személyes találkozót beszélt meg az eladóval egy nyíregyházi szupermarket parkolójában. A rendőrök civil járművekkel biztosították a helyszínt, ahol azonosították és elfogták a nőt, aki eleinte a testvérének próbálta kiadni magát, de végül elismerte a személyazonosságát.

Az apróhirdetést feladó anya után a lánya is lebukott

Elfogása után a rendőrök elmentek a nő által bérelt lakásba, ahol rátaláltak a lányára is. A 21 éves nő szintén tagadta a személyazonosságát, azonban a tetoválásai és a korábbi rabosítási fényképei alapján, egyértelműen azonosították. Mindkét nő ellen a Nyíregyházi Törvényszék és a Fehérgyarmati Járásbíróság bocsátott ki elfogatóparancsot, mivel nem jelentek meg az emberkereskedelem és kényszermunka miatt indult büntetőügyük tárgyalásain.

Anyja után a lánya is lebukott Fotó: Police.hu

Bőven volt vaj a fülük mögött

A nyomozás adatai szerint az anya-lánya páros két évvel ezelőtt prostitúcióra kényszerített egy nőt, akit bántalmaztak is. Az anya emellett saját fiatalkorú lányát is szexuális munkára vette rá, amiben a most elfogott idősebb lánya is támogatta. Az ügyben a férfi családtagok bűnössége is felmerült, bizonyos esetekben ők voltak ugyanis a beszervezők.

Az elfogott nőket bíróság elé állították, mert az anyát a Fehérgyarmati Járásbíróság lopás bűntett elkövetése miatt is körözte, lánya esetében pedig egy korábbi szabálysértési bírságot időközben elzárásra változtattak, így őt rögtön fogdára vitték.

Az akcióról, amelyre stílusosan február 13-án, pénteken került sor, itt olvashat részletesebben.