Halálos csapdát állított egy férfi Pécs egyik nevezetességénél

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy férfi tíz évvel ezelőtt halálos csapdát állított a pécsi Zsolnay Mauzóleum kapujára. Áramot vezetett a bejáratra, hogy embereket öljön, de az éjjeliőr időben közbelépett, így nem történt tragédia.
Tíz évvel a szörnyű bűncselekmény elkövetése után állt bíróság elé nemrég az a férfi, akit azzal vádolnak, hogy az emberek megölésére törekedett azáltal, hogy elektromos áramot vezetett a pécsi Zsolnay Mauzóleum kapujába. A férfi végül ujjlenyomatának köszönhetően bukott le, miután korábban több más bűncselekményt is elkövetett. Tetteiért akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat – írta a Blikk.hu.

Árammal akart gyilkolni a pécsi Zsolnay Mauzóleumnál
Árammal akart gyilkolni a pécsi Zsolnay Mauzóleumnál
Fotó:  Magyarország Ügyészsége 

Árammal akart gyilkolni

A 44 éves bűnöző a műemléktől csupán néhány száz méterre lakott, és jól ismerte a környéket. Tudta, hogy a kapu mellett kapcsolószekrény áll, és a területet biztonsági őrök őrzik. Egy éjszakán, amikor az őr pihenőre ment, a férfi összeszerelt egy szerkezetet hosszabbítóból, csipeszekből és szigetelőszalagból, majd azt a kapura csatlakoztatta. A bejárat életveszélyessé vált.

Csak azért nem történt tragédia, mert az éjjeliőr észrevette a csapdát és gyorsan közbelépett. Lerántotta a kábelt, amely szikrázott és leverte a biztosítékot, majd értesítette a biztonsági vezetőt. 

Az ügyészség 12 évnyi fegyházbüntetést indítványozott arra az esetre, ha a férfi mindent beismer. Mivel azonban az emberölés kísérletét nem ismerte el, a bíróság májusban folytatja az ügyet. Jelenleg nincs előzetes letartóztatásban, nyomkövetővel érkezhet a tárgyalásra.

A férfi bűnözői pályája ezután sem állt meg

2023-ban két munkahelyen is dolgozott, ahol bűncselekményeket követett el. Több mint hárommillió forint értékben szerszámokat és dísztárgyakat lopott, amelyeket online adott el. Amikor egy évvel később a rendőrök házkutatást tartottak nála, kábítószergyanús anyagokat foglaltak le, a későbbi ellenőrzéskor pedig újabb drogfogás történt.

 

